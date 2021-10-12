Терешкова открывала первую сессию восьмого созыва Госдумы

Госдума нового восьмого созыва начала свое первое пленарное заседание, в ходе которого депутаты изберут председателя палаты, его заместителей и утвердят руководителей думских комитетов. Заседание открыла первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, избранная от партии "Единая Россия".

Места в президиуме по традиции заняли старейшие по возрасту депутаты от каждой партии, прошедшей в Госдуму. Еще одна традиция (это еще и норма Конституции) - право открывать заседание дается старейшему депутату. В обновленном депутатском корпусе это Владимир Ресин (85 лет), однако он отказался от выступления в пользу Терешковой. Она заняла кресло спикера в президиуме, а председатель ГД седьмого созыва Вячеслав Володин сел на место в первом ряду в зале пленарных заседаний.

Краткую инструкцию Терешковой дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который также оказался в президиуме в числе старейшин.

"Прошу вас зарегистрироваться с помощью электронного голосования", - дала старт заседанию первая женщина-космонавт, поблагодарив за оказанную ей честь.

После процедуры она уточнила, что кворум имеется. "Первое заседание восьмого созыва объявляю открытым", - заявила Терешкова.

Под звуки гимна РФ сессия восьмой Думы началась.