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12.10.2021 10:24
Рубрика: Власть

Терешкова открывала первую сессию восьмого созыва Госдумы

Текст: Татьяна Замахина

Госдума нового восьмого созыва начала свое первое пленарное заседание, в ходе которого депутаты изберут председателя палаты, его заместителей и утвердят руководителей думских комитетов. Заседание открыла первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, избранная от партии "Единая Россия".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Видеотрансляция: Первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва

Места в президиуме по традиции заняли старейшие по возрасту депутаты от каждой партии, прошедшей в Госдуму. Еще одна традиция (это еще и норма Конституции) - право открывать заседание дается старейшему депутату. В обновленном депутатском корпусе это Владимир Ресин (85 лет), однако он отказался от выступления в пользу Терешковой. Она заняла кресло спикера в президиуме, а председатель ГД седьмого созыва Вячеслав Володин сел на место в первом ряду в зале пленарных заседаний.

Краткую инструкцию Терешковой дал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который также оказался в президиуме в числе старейшин.

"Прошу вас зарегистрироваться с помощью электронного голосования", - дала старт заседанию первая женщина-космонавт, поблагодарив за оказанную ей честь.

После процедуры она уточнила, что кворум имеется. "Первое заседание восьмого созыва объявляю открытым", - заявила Терешкова.

Под звуки гимна РФ сессия восьмой Думы началась.

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