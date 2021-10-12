Турция согласилась усилить меры по безопасности российских туристов

Вопросы касались обеспечения безопасности россиян на транспорте, на территории отелей и в связи с пандемией COVID-19.

"Задача Ростуризма в том, чтобы российские туристы чувствовали себя на отдыхе в Турции в полной безопасности. И мы видим, что есть позитивная динамика в решении всех трех блоков вопросов", - подчеркнула Зарина Догузова.

По ее словам, турецкая сторона согласилась пристальнее следить за тем, чтобы на трансферах все туристы были пристегнуты. Также стороны договорились о размещении в отелях дополнительных предупредительных знаков навигации на русском языке и усилении контроля за работой спасателей в бассейнах.

Что касается коронавируса, то здесь глава Ростуризма попросила исключить попытки взимания отелями денег с туристов, находящихся на карантине, который, по обещаниям Турции, должен быть для туристов бесплатен.