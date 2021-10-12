Постановление главного государственного санитарного врача по Тверской области от 6 октября 2021 года № 2 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18.06.2021 № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Тверской области Выскубов А.Ф., проанализировав заболеваемость новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Тверской области продолжает оставаться неблагополучной.

С начала осенне-зимнего сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) осложнилась. На протяжении последних двух недель в области регистрируется рост числа случаев COVID-19. За период с 20 сентября по 03 октября 2021 г. на территории региона выявлено 3145 инфицированных COVID-19, что на 14% выше уровня предыдущих недель (с 06 сентября по 19 сентября 2021 г. - 2751 случай). Суточная заболеваемость по состоянию на 06 октября 2021 г. по сравнению с 06 сентября 2021 г. увеличилась на 35%.

Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в основном происходит за счет лиц трудоспособного возраста от 18 до 60 лет.

Также на высоком уровне находится заболеваемость ОРВИ, рост отмечается преимущественно за счет взрослого населения, где эпидемический порог превышен на 39%.

Сохраняется тенденция к повышению общего количества внебольничных пневмоний, выявляемых еженедельно. За прошедшую неделю зарегистрировано 1374 случая, из которых 1146 случаев - пневмонии "ковидной" этиологии. Увеличиваются объемы госпитализации. Летальность среди заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) продолжает оставаться на высоком уровне и составляет 2,5%.

По социальному статусу в общей структуре из числа заболевших по-прежнему наибольшая доля отмечается среди работающего населения и составляет 53%.

По данным анализа мониторинга за ходом вакцинации против новой коронавирусной инфекции отмечается снижение темпов иммунизации населения региона.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федеральною Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 64 СанПиН 3.368621 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Главного государственного санитарного врача по Тверской области от 18.06.2021 № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям":

1.1. Дополнить подпункт 1.1. пункта 1. абзацами следующего содержания:

- оказания финансовых и страховых услуг;

- почтовой связи и курьерской деятельности;

- предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты (в т.ч. СПА-ухода по телу);

- физкультурно-оздоровительной деятельности (в т.ч. фитнес-центров, соляриев, бань, саун, бассейнов);

- оказания бытовых услуг, в т.ч. прачечных, химчисток;

- организации культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в т.ч. музеев, выставочных залов, библиотек, дворцов и домов культуры, лекториев);

- организации досуговых, развлекательных, зрелищных и иных мероприятий (в т.ч. игровых мероприятий, мастер-классов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров);

- предоставления консультационных услуг с очным присутствием граждан.

1.2. Подпункт 1.2. пункта 1. изложить в новой редакции:

"1.2. сотрудникам (работникам) территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (федеральных государственных органов), расположенных на территории Тверской области; органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области и подведомственных указанным органам организаций."

1.3. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.3 следующего содержания:

"1.3. работающим на основании трудового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников более 100 человек на последнюю отчетную дату."

1.4. Подпункт 2.1. пункта 2. изложить в следующей редакции:

"2.1. в срок до 06.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 06.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников."

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Тверской области А.Ф.Выскубов







