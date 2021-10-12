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Рубрика: Общество

Участники онлайн-конференции по вопросам организации и проведения НОКО поделились опытом

28 сентября 2021 г. в пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась Всероссийская онлайн-конференция "Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности: опыт, реалии, перспективы".

С приветственным словом к участникам конференции обратился первый заместитель Министра просвещения А.В. Бугаев. Александр Вячеславович обратил внимание на то, что "независимая оценка направлена на возможность комфортного и продуктивного обучения, создание благоприятной атмосферы для детей и педагогов", "это наше общее дело, так как оно затрагивает полномочия целого ряда организаций и органов исполнительной власти всех уровней".

В продолжение этой темы Евдокимова Е.Ю., начальник отдела стратегического планирования Департамента стратегии, программной и проектной деятельности Минпросвещения России, отметила, что конференция стала площадкой для обмена опытом и мнениями участников по вопросам независимой оценки.

В своей приветственной речи председатель Общественного совета при Минпросвещения России по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями (НОКО) Милкус А. Б. затронул тему формального подхода к процедуре проведения НОКО в регионах: "Мы забываем про смысл этого мероприятия, что это не просто формальная процедура, это возможность понять, насколько организация комфортна для обучающихся. …На местах не всегда понимают смысл и задачи этой процедуры".

Также на онлайн-конференции обсуждались вопросы методологии проведения независимой оценки. Петрова С.А., директор ресурсного центра ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Минтруда России, подчеркнула, что "НОКО - это одна из форм общественного контроля, один из основных принципов, который вкладывался в действующую систему критериев и показателей, это сопоставимость результатов, единый порядок расчета показателей и единая структура критериев".

Опытом проведения НОКО в организациях высшего образования поделились представители Общественного совета по НОКО при Минобрнауки России Дудова Л.В. и Баусов Ю.Н. Спикеры рассказали о дополнительных исследованиях по вопросу организации качественных условий осуществления образовательной деятельности, о важности проведения мониторинга условий обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов, пересмотре шаблонов и стереотипов, касающихся их образования.

Результаты сбора данных по показателям НОКО-2021 на федеральном уровне озвучил Ганеев А.Р., представитель федерального оператора (ООО "Верконт Сервис"). Эксперт обратил внимание, что проводимое в рамках независимой оценки анкетирование является одной из возможностей выражения мнений граждан об условиях обучения.

Живую дискуссию вызвал доклад Бабко Н.В., заместителя начальника Управления развития информационных систем Федерального казначейства, о разработке двух мобильных приложений по проведению процедуры НОКО - для гражданина и для оператора НОКО. "Разработка мобильного приложения для гражданина на завершающей стадии, …5 регионов примут участие в пилотировании этого мобильного приложения, и впоследствии будет введено в промышленную эксплуатацию и доступно всем жителям нашей страны".

В ходе проведения круглого стола обсуждались вопросы организации и проведения НОКО на региональном и муниципальном уровнях. Своим опытом поделились Огнев М.В. и Поташева О.В. (Республика Карелия), Умнова Т.Н. (Свердловская область), Разводовская Л.А. (Красноярский край) и региональные операторы.

Приняли участие в панельной дискуссии и рассказали с разных ракурсов о влиянии НОКО на качество образования в России представители вузов Борисова Е.Н. (Финансовый университет, г. Москва) и Апыхтина И.Е. (РАНХиГС, г. Москва), а также Ивашкина Н.В. (НЦСЭМ, г. Москва).

Конференция показала актуальность НОКО как одного из механизмов общественного контроля. В ходе онлайн-конференции поступило много предложений по развитию и совершенствованию организационной и методической составляющих процедуры проведения НОКО как инструмента повышения качества образования в целом.

Подробная информация о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями в 2021 году будет размещена на сайте bus.gov.ru, официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов местного самоуправления, а также на официальном сайте Минпросвещения России.

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