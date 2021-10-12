Уилл Поултер присоединился к касту фильма "Стражи Галактики 3"

Британский актер Уилл Поултер ("Выживший", "Мы - Миллеры", "Бегущий в лабиринте") исполнит роль Адама Уорлока в фильме "Стражи Галактики. Часть 3" от Marvel.

Эту информацию в Twitter подтвердил режиссер картины Джеймс Ганн.

As you guys know I often strike down false rumors, so… um…



Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He"s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E - James Gunn (@JamesGunn) October 11, 2021

До этого СМИ писали, что на данную позицию также рассматривались Реге Пейдж и Джордж Маккей.

Адам Уорлок - могущественный персонаж, который в комиксах был участником команды "Стражей". В ранних утечках сообщалось, что в триквел он может быть введен с помощью жрицы расы суверенов Аиши - героини Элизабет Дебики. В сцене после титров второй части была показана его родовая капсула.