Звезда "Довода" присоединилась к касту "Стражей Галактики 3" Marvel

Актриса Элизабет Дебики ("Довод", "Агенты А.Н.К.Л.", "Корона") присоединилась к касту третьей части "Стражей Галактики". Информация опубликована на сайте IMDb.

Артистка вернется к роли Аиши - золотой высшей жрицы расы Суверенов. Ее героиня с небольшой ролью дебютировала в киновселенной Marvel во второй части "Стражей".

В ранних утечках сообщалось, что в триквеле ее значимость в сюжете значительно возрастет. Предполагается, что с ее помощью в MCU будет введен Адам Уорлок - могущественный персонаж, который в комиксах также был участником команды супергероев. В сцене после титров была показана его родовая капсула.

Премьера киноленты "Стражи Галактики. Часть 3" запланирована на май 2023 года.