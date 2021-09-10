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Звезда "Довода" присоединилась к касту "Стражей Галактики 3" Marvel

Новости
    10.09.2021, 17:39
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актриса Элизабет Дебики ("Довод", "Агенты А.Н.К.Л.", "Корона") присоединилась к касту третьей части "Стражей Галактики". Информация опубликована на сайте IMDb.

Артистка вернется к роли Аиши - золотой высшей жрицы расы Суверенов. Ее героиня с небольшой ролью дебютировала в киновселенной Marvel во второй части "Стражей".

В ранних утечках сообщалось, что в триквеле ее значимость в сюжете значительно возрастет. Предполагается, что с ее помощью в MCU будет введен Адам Уорлок - могущественный персонаж, который в комиксах также был участником команды супергероев. В сцене после титров была показана его родовая капсула.

Премьера киноленты "Стражи Галактики. Часть 3" запланирована на май 2023 года.

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