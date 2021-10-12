Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин

Сегодня стало известно о кончине Владимира Маркина, бывшего руководителя пресс-службы Следственного комитета РФ. Первым соболезнования принесло само ведомство Александра Бастрыкина.

- Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела. Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в качестве официального представителя Следственного комитета России.

Для нас, журналистов, Маркин был главным помощником. Ему можно было позвонить в любой день и любое время суток. Он не только всегда отвечал, но и всегда помогал нам.

В самом СК про Маркина говорят, что он всегда "своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие". И что благодаря его "неординарным решениям, грамотному подходу и прогрессивным взглядам Следственному комитету удалось выстроить конструктивное взаимодействие со средствами массовой информации в соответствии с принципами гласности и разрушить существующие стереотипы об информационной изолированности государственных органов".