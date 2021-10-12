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Рубрика: В мире

В базу украинского сайта "Миротворец" внесли 12-летнюю девочку из ЛНР

12-летняя жительница Луганской народной республики Фаина Савенкова внесена в базу печально известного украинского сайта "Миротворец". Девочка рассматривается украинскими властями как угроза национальной безопасности страны, в связи с чем на сайте опубликованы ее личные данные.

Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
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Причиной такого внимания украинских силовиков стало то, что увлекающаяся писательством и фантастикой школьница принимала участие в фестивале "Звезды над Донбассом", а также участвовала в совместном проекте с известным российским писателем-фантастом Александром Конторовичем.

"Буквально на днях в ведущем российском издательстве "АСТ" (Москва) вышел наш совместный роман "Стоящие за твоим плечом". Да и мои заметки о войне переводят на множество языков мира и печатают, в том числе на Украине", - передает ТАСС комментарий Савенковой.

По мнению начинающей писательницы, попасть в список "Миротворца" для нее почетно, хотя публикация личных данных ребенка - это нарушение его прав.

"Публикация личных данных детей на подобных сайтах - нарушение прав ребенка. И с этим нужно бороться на всех уровнях, поскольку взрослые люди сознательно подвергают опасности наши жизни", - считает она.

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