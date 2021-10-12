В Челябинске досрочно завершили рекультивацию самой большой свалки в Европе

На недавнем совещании с членами правительства вице-премьер Виктория Абрамченко доложила главе государства Путину о завершении рекультивации челябинской свалки. Этот мусорный полигон, подчеркнула она, был крупнейшим в Европе в границах города, а проведенные работы позволили сократить объем выбросов в атмосферу южноуральской столицы на 30 процентов.

- В настоящее время это зеленая, безопасная территория, - подчеркнула Абрамченко. - Неделю назад жители города провели там первые спортивные мероприятия. Благодаря принятым мерам работы завершены с опережением графика. Я хочу поблагодарить за оперативную работу, за работу фактически в штабном режиме губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Роспотребнадзор и исполнителя этих работ "Росатом".

В ходе совещания вице-премьер также отметила, что за время реализации нацпроекта "Экология" в границах городов ликвидировано 29 свалок общей площадью почти 350 гектаров и более двух миллионов человек уже ощутили положительный экологический эффект. При этом проект в Челябинске она назвала одним из наиболее масштабных. Действительно, хранилище мусора в черте южноуральской столицы за 70 лет существования (с 1949 года) накопило более 70 миллионов кубометров отходов, заняв территорию площадью свыше 74 гектаров.

- Свалка - это одна из главных экологических проблем Челябинска. Ее рекультивация наряду со снижением выбросов предприятий является составной частью комплексного плана улучшения экологической ситуации. Сегодня эти вопросы для региона и города принципиальны. Мы будем требовать выполнения всех уже заключенных соглашений и всех дополнительных мероприятий, - обозначил свою позицию губернатор Текслер.

Экологическое неблагополучие промышленного мегаполиса усугубляли 64 тысячи тонн вредных веществ из мусорного "некрополя", которые ежегодно загрязняли атмосферу города. Кроме того, на полигоне постоянно возникали эндогенные пожары, дым распространялся на жилые кварталы.

Челябинцы уже отметили, что реализованный проект - это реальный результат работающего нацпроекта

Переполненный мусоросборник удалось закрыть в сентябре 2018 года, когда рекультивация свалки попала в проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Объем финансирования проекта восстановления нарушенных земель был определен в размере 4,5 миллиарда рублей, из которых более миллиарда - средства региона, остальное - из федерального бюджета. Подрядчиком стала структура "Росатома" - "Федеральный экологический оператор".

Губернатор послал ясный сигнал всем участникам процесса: для области это один из приоритетных проектов. Поэтому график работ соблюдался и тогда, когда из-за коронавируса весной-летом прошлого года приостановился ряд других строек. Логика областных властей понятна: смердящий полигон для города не менее опасен, чем инфекция.

Масштабы проведенных работ впечатляют. Сначала с помощью тяжелой техники было сформировано тело свалки, затем ее укрыли многослойным защитным экраном, площадь которого, по данным Минприроды России, составила ни много ни мало 533 тысячи квадратных метров. "Покрывало" необходимо, чтобы свалочный газ не выходил в атмосферу, а снаружи не проникали природные осадки, которые, проходя через залежи мусора, превращаются в ядовитый фильтрат.

4,5 миллиарда рублей составил объем финансирования проекта восстановления нарушенных земель, из которых более миллиарда - средства региона

Мусорный полигон теперь стал испытательным полигоном для технологий, которые впоследствии могут быть поставлены на поток. Так, тело свалки пронизывают 18,5 тысячи вертикальных гибких труб, соединенных с горизонтальными в общую систему, собирающую свалочный газ и направляющую его в газораспределительные пункты и далее - на факельные установки для сжигания. Смонтирована также система сбора и очистки фильтрата, исключающая его попадание в водные источники, в том числе главную городскую реку Миасс. Все эти новшества уже показали свою эффективность.

- Полтора года назад мимо свалки нельзя было проехать, не закрыв нос. Сегодня техническая рекультивация завершена. Даже в эпицентре нет запаха, - докладывал о положении дел Алексей Текслер президенту на заседании Госсовета год назад. - В следующем году будет завершен биологический этап рекультивации. И между двумя районами Челябинска будет просто зеленый холм. Челябинцы уже отметили, что это реальный результат работающего нацпроекта.

- Мы выполнили работы за 25 месяцев с опережением графика, применив лучшие мировые практики, - сообщил в мае уже нынешнего года на Невском международном экологическом конгрессе директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Андрей Лебедев. - На этом объекте впервые в России был применен весь спектр мировых решений по ликвидации объекта негативного воздействия на окружающую среду.

Нулевое воздействие свалки на атмосферу сегодня констатируют и экологические активисты, общественники из Всероссийского общества охраны природы и региональной организации "АнтиСмог", организовавшие здесь свои посты и наблюдавшие за ходом всех работ. Полученный опыт будет распространен на другие подобные площадки. Губернатор подчеркивает: в рамках проекта "Чистая страна" планируется начать рекультивацию свалок в Магнитогорске, Миассе, Златоусте и Троицке.