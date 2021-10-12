В думском комитете по строительству и ЖКХ рассказали о планах работы

О планах работы Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ рассказал его председатель Сергей Пахомов.

Комитет стал одним из самых больших в Госдуме - в него вошел 21 депутат. Среди них - как депутаты прежних созывов (например, Павел Качкаев или Владимир Ресин), так и эксперты, которые стали депутатами впервые - Светлана Разворотнева (занимавшаяся вопросами ЖКХ в НП "ЖКХ-Контроль"), Николай Алексеенко (Рейтинговое агентство строительного комплекса) и другие. Также в комитет вошли депутаты из прежнего комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, которые занимались вопросами обманутых дольщиков.

Комитет намерен заниматься проблемами изношенности сетей, тарифного регулирования, совершенствованием механизмов капремонта жилых домов, качеством работы управляющих кампаний, рассказал Пахомов. Необходимо запустить новую программу расселения аварийного жилья, совершенствовать механизмы комплексного развития территорий, запустить механизмы строительства арендного жилья, полностью решить проблему обманутых дольщиков.

"Депутатам предстоит придать законный статус апартаментам и дать отраслям четкие правила игры в вопросах строительства и обслуживания малоэтажного жилья (так называемых таунхаусов). Необходимо совершенствование законодательства для наращивания объемов индивидуального жилищного строительства, поскольку его роль в социально-экономическом развитии регионов чрезвычайно важна. Предстоит работа по снижению административных барьеров в сфере строительства и упрощения разрешительных процедур, перевода многих документов в цифровой формат. Нас ждет работа по утверждению концепции перестройки системы ЖКХ, которая должна быть готова до конца года. И, конечно, вопросы защиты жилищных прав граждан и поддержки особо нуждающихся в ней категорий жителей всегда были и будут нашими приоритетами", - сообщил Пахомов.