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12.10.2021 16:44
Рубрика: Экономика

В ФАС рассказали о борьбе с необоснованными наценками в тарифах

Текст: Анастасия Селиванова

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала исключить более 5,62 миллиарда рублей необоснованных средства из тарифов. Уже к началу октября этот показатель оказался выше, чем за весь минувший год, рассказал статс-секретарь - замруководителя ФАС Сергей Пузыревский на пленарном заседании Всероссийской тарифной конференции.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Всего регуляторам было выдано 32 предписания, прошло 14 проверок и рассмотрено 125 заявлений о досудебных спорах и тарифных разногласиях. По словам Пузыревского, когда заработает единое тарифное законодательство, представленное ФАС минувшим летом, наконец будут закреплены общие подходы по ключевым для тарифного регулирования вопросам.

Среди прочего, ФАС рассчитывает передать подсудность дел об оспаривании тарифных решений от судов общей юрисдикции в арбитражные суды, а также рассматривать споры по тарифам в сфере ТКО (твердых коммунальных отходов) в досудебном порядке, рассказал Пузыревский.

Экономика ЖКХ Правительство ФАС Регулирование тарифов в ЖКХ

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