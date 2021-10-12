В Германии запускают беспилотные электрички

В немецком Гамбурге представили поезд будущего - полностью автоматизированный. С декабря четыре беспилотных состава будут возить пассажиров. Поезд, который ездит сам по себе, встроят в гамбургскую систему железнодорожного транспорта. Для того чтобы это стало возможным, немецкие железные дороги совместно с Siemens Mobility и властями Гамбурга инвестировали в общей сложности 60 миллионов евро в цифровую систему городских железных дорог.

По словам разработчиков, которых цитирует Deutsche Welle, состав, курсирующий по обычному городскому маршруту, управляется цифровыми технологиями, но машинист остается внутри. Гибкая система контроля позволяет ему вручную управлять поездом, когда тот движется по участкам пути, не оборудованным соответствующим образом. Все остальные операции, такие как запуск, ускорение, замедление, остановка и маневрирование, будут полностью автоматизироваными.

Пока что новые беспилотные составы будут передвигаться по уже существующим железнодорожным веткам рядом с "обычными" поездами, но к 2030 году планируется "оцифровать" весь городской железнодорожный транспорт Гамбурга.