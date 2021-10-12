В Испании провели военный парад по случаю национального праздника

В пиренейском королевстве сегодня отмечают национальный праздник - День Испании. По этому случаю в Мадриде прошел военный парад - первое крупное военное мероприятие с начала пандемии, открытое для общественности. По центральным улицам столицы перед трибуной, на которой разместились король Филипп VI с супругой королевой Летисией и дочерьми, премьер-министр Педро Санчес и еще несколько членов правительства и депутатов, прошли 2656 солдат трех видов вооруженных сил, 115 единиц наземной военной техники и пролетели 68 самолетов и вертолетов.

В королевском дворце также состоялся торжественный прием, правда, с некоторыми ограничениями. Приглашенных гостей было меньше, чем обычно, напитков не подавали, и все были обязаны носить маски.

Впрочем, сам факт проведения приема говорит о многом. В прошлом году от этой части празднования Дня Испании вообще отказались из-за сложной эпидемиологической ситуации. Тогда прошла лишь короткая акция на свежем воздухе при участии совсем ограниченного круга лиц. В этот раз власти решились на организацию почти полноценного праздника. По крайней мере, простых людей порадовали парадом. Чтобы его посмотреть на центральных улицах Мадрида собрались тысячи человек.

А вот для премьер-министра Педро Санчеса этот день был не самым приятным. Когда они прибыл на место проведения парада, его освистали. При этом королевскую семью, прибывшую несколькими минутами позже, народ встретил радостными криками. Как отмечают местные СМИ, контраст был очень заметен.

Примечательно, что лидеры Каталонии, Страны басков, где сильны сепаратистские идеи, не стали приезжать в Мадрид для участия в торжественных мероприятиях, впрочем, так они поступают из года в год. Также не смогли прибыть и главы Галисии и Кастилии-Ла-Манчи, но из-за плотного рабочего графика.