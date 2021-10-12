В израильской пустыне стартовал эксперимент-симуляция пребывания на Марсе

Камни да песок - вот и весь скудный пейзаж, на который в ближайший месяц будут любоваться участники эксперимента, стартовавшего в израильской пустыне Негев. Его суть - симуляция пребывания на Марсе. Жить и выполнять различные задачи участники будут на специальной базе в форме купола, покидать которую разрешается только в громоздких скафандрах. А для далеких поездок по имитируемой "красной планете" предусмотрен "марсоход".

База оборудована системами жизнеобеспечения, солнечными батареями и техникой для исследовательских работ. Состав экспедиции "колонизаторов" Марса интернациональный - это пятеро мужчин и одна женщина (из Австрии, Германии, Израиля, Испании, Нидерландов и Португалии). Им предстоит сработаться в замкнутых условиях и провести два десятка экспериментов по биологии, геологии и медицине.

Чтобы полностью изолировать участников эксперимента от физических контактов с внешним миром, организаторы выбрали кратер Рамон диаметром около 40 километров и глубиной 500 метров, ландшафт которого легко спутать с марсианским - красноватый песок, камни, возвышения и никакой растительности. Кстати, пустыню Негев уже использовали для проведения симуляций такого рода.

Текущий эксперимент - часть исследовательской программы AMADEE, которую проводит Австрийский космический форум. В ее рамках отрабатываются задачи, необходимые для организации полетов человека на другие планеты. Периодически проводятся симуляции продолжительностью по несколько недель. Например, в 2019 году схожий эксперимент с группой исследователей в течение месяца проводили в Омане.