В израильской пустыне стартовал эксперимент-симуляция пребывания на Марсе

Новости

На востоке Москвы обезврежен мужчина, направивший пистолет на полицейского 20:01
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам 19:51
В США показали самоходную снайперскую винтовку 19:44
Эксперты предсказали удвоение цен на газ в случае суровой зимы 19:28
Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи 19:03
Олимпийский чемпион Никита Гусев вернулся в СКА из НХЛ 19:01
Путин побеседовал с врио главы Ярославской области Евраевым 18:42
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником 18:33
Выборы главы Ярославской области пройдут в сентябре 2022 года 18:29
Буцаев: Обращение с отходами создает рабочие места в смежных отраслях 18:27
Минтранс назвал сроки сертификации самолета МС-21 18:20
Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году 18:14
Нонна Гришаева отменила спектакли из-за подозрений на COVID-19 18:14
Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду 18:09
Названы необходимые объемы инвестиций в мусоропереработку 18:08
Вышел трейлер перезапуска "Один дома" 18:05
Дмитрий Миронов назначен помощником президента Российской Федерации 18:02
Михаил Евраев назначен врио губернатора Ярославской области 18:01
Путин назначил полпредом в Сибири Анатолия Серышева 17:59
МВФ улучшил прогноз по росту экономики России в этом году 17:55
В Минфине РФ призвали не опасаться повторения предыдущих кризисов 17:42
Пап с детьми бесплатно пустят в Музей Победы в День отца 17:41
В Москве измерили шум трамвая 17:39
Названа дата краха цены биткоина 17:31
Следственный комитет представил 2-й том книги об убийстве царской семьи 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
12.10.2021 19:06
Рубрика: В мире

В израильской пустыне стартовал эксперимент-симуляция пребывания на Марсе

Текст: Игорь Дунаевский
Камни да песок - вот и весь скудный пейзаж, на который в ближайший месяц будут любоваться участники эксперимента, стартовавшего в израильской пустыне Негев. Его суть - симуляция пребывания на Марсе. Жить и выполнять различные задачи участники будут на специальной базе в форме купола, покидать которую разрешается только в громоздких скафандрах. А для далеких поездок по имитируемой "красной планете" предусмотрен "марсоход".
Фото: REUTERS/Amir Cohen Фото: REUTERS/Amir Cohen
Фото: REUTERS/Amir Cohen

База оборудована системами жизнеобеспечения, солнечными батареями и техникой для исследовательских работ. Состав экспедиции "колонизаторов" Марса интернациональный - это пятеро мужчин и одна женщина (из Австрии, Германии, Израиля, Испании, Нидерландов и Португалии). Им предстоит сработаться в замкнутых условиях и провести два десятка экспериментов по биологии, геологии и медицине.

Фото: iStock
В доставленном с Луны грунте обнаружен "чужеродный" материал

Чтобы полностью изолировать участников эксперимента от физических контактов с внешним миром, организаторы выбрали кратер Рамон диаметром около 40 километров и глубиной 500 метров, ландшафт которого легко спутать с марсианским - красноватый песок, камни, возвышения и никакой растительности. Кстати, пустыню Негев уже использовали для проведения симуляций такого рода.

Текущий эксперимент - часть исследовательской программы AMADEE, которую проводит Австрийский космический форум. В ее рамках отрабатываются задачи, необходимые для организации полетов человека на другие планеты. Периодически проводятся симуляции продолжительностью по несколько недель. Например, в 2019 году схожий эксперимент с группой исследователей в течение месяца проводили в Омане.

В мире Ближний Восток Израиль Исследование Марса

Главное сегодня

РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
Песков заявил о несогласии России с заявлениями Кисиды по Курилам
Свердловский губернатор рассказал, когда заработают QR-коды
Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды
К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине