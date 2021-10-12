В Калязине завершается реставрация затопленной колокольни

Средства на реставрацию знаменитой на весь мир колокольни были выделены из бюджета Тверской области после передачи памятника в региональную собственность. Самые сложные работы - восстановление шпиля и креста, включая выравнивание поврежденных конструкций колокольни Николаевского собора, уже полностью выполнены.

В правительстве региона рассказали, что за несколько месяцев реставрации культурного объекта специалисты расчистили фасады и интерьеры, обработали специальными составами все ярусы сооружения, обновили кирпичную кладку, фундаменты и стены, находящиеся в толще насыпного острова. Также сделана комплексная реставрация фасадов, воссозданы часы с боем, кованые решетки и окна.

Кроме того, методом прокола грунта под водой смонтирован футляр для кабельных линий систем электроснабжения и слаботочных систем. Установлена архитектурная подсветка фасадов колокольни.

Сейчас продолжаются работы в интерьерах колокольни, реставрируются фасады первого и второго ярусов, ведутся работы по благоустройству и берегоукреплению острова. К слову, отреставрированный крест на колокольне был установлен еще летом. В мастерской Истринского района Московской области очистили и обновили его поверхность, после чего загрунтовали и покрыли сусальным золотом.

По словам директора "Тверьоблстройзаказчика" Алексея Тарасова, главная сложность этих реставрационных работ в том, что все приходится делать вручную, поскольку колокольня находится на маленьком насыпном острове. Зато обновленная колокольня будет теперь не только полностью освещена, но и попадет под постоянное видеонаблюдение.