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12.10.2021 22:16
Рубрика: Культура

В Калязине завершается реставрация затопленной колокольни

Текст: Элина Труханова (Тверь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Средства на реставрацию знаменитой на весь мир колокольни были выделены из бюджета Тверской области после передачи памятника в региональную собственность. Самые сложные работы - восстановление шпиля и креста, включая выравнивание поврежденных конструкций колокольни Николаевского собора, уже полностью выполнены.
При создании Угличского водохранилища в конце 30-х годов колокольня Никольского собора оказалась в зоне затопления. Фото: Пресс-служба Администрации Калязинского района При создании Угличского водохранилища в конце 30-х годов колокольня Никольского собора оказалась в зоне затопления. Фото: Пресс-служба Администрации Калязинского района
При создании Угличского водохранилища в конце 30-х годов колокольня Никольского собора оказалась в зоне затопления. Фото: Пресс-служба Администрации Калязинского района

В правительстве региона рассказали, что за несколько месяцев реставрации культурного объекта специалисты расчистили фасады и интерьеры, обработали специальными составами все ярусы сооружения, обновили кирпичную кладку, фундаменты и стены, находящиеся в толще насыпного острова. Также сделана комплексная реставрация фасадов, воссозданы часы с боем, кованые решетки и окна.

Фото: Роман Солопов/РГ
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Кроме того, методом прокола грунта под водой смонтирован футляр для кабельных линий систем электроснабжения и слаботочных систем. Установлена архитектурная подсветка фасадов колокольни.

Сейчас продолжаются работы в интерьерах колокольни, реставрируются фасады первого и второго ярусов, ведутся работы по благоустройству и берегоукреплению острова. К слову, отреставрированный крест на колокольне был установлен еще летом. В мастерской Истринского района Московской области очистили и обновили его поверхность, после чего загрунтовали и покрыли сусальным золотом.

По словам директора "Тверьоблстройзаказчика" Алексея Тарасова, главная сложность этих реставрационных работ в том, что все приходится делать вручную, поскольку колокольня находится на маленьком насыпном острове. Зато обновленная колокольня будет теперь не только полностью освещена, но и попадет под постоянное видеонаблюдение.

Культура Арт Архитектура

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