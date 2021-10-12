В китайских продуктах обнаружили превышение ГМО

Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых продуктов из Китая, так как обнаружил в них превышение допустимой нормы содержания генно-модифицированных организмов (ГМО). В некоторых образцах содержание запрещенных компонентов было превышено в пять раз. При этом информации о содержании ГМО-ингредиентов в маркировке продуктов не было.

Запредельное содержание ГМО было обнаружено в кукурузной сублимированной лапше, кукурузной вермишели, кукурузных чипсах и наборах "Яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой".

Ранее Роскачество обнаруживало ГМО в импортных и отечественных кормах для собак 21 торговой марки. Чаще всего эксперты выявляли генетически модифицированную сою, рассказала "РГ" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Она напомнила, что в России массовое возделывание генетически модифицированных сельскохозяйственных культур под запретом. Впрочем, можно применять ГМ-растения, которые прошли госрегистрацию, в том числе были проверены с точки зрения безопасности. Это кукуруза, соя, рис и сахарная свекла.

Чтобы потребитель сам осознанно принимал решение, покупать ему продукты с ГМО или нет, в России было принято решение маркировать продукты с ГМО, если уровень содержания генно-модифицированных компонентов выше 0,9%. "Иными словами, если в килограмме конечного продукта содержится 9 граммов сои, из которой 0,09% с модифицированным геномом, то производитель обязан нанести наклейку "ГМО" на упаковку. Аналогичные пороговые значения действуют и в странах Евросоюза", - поясняет Саратцева.

В мире за последние 20 лет площади генно-модифицированных культур выросли примерно в сто раз. Более 30 стран имеют опыт культивирования ГМО. По оценкам ВОЗ, большинство ГМ-продуктов, которые есть на международном рынке, безопасны. "Ученые многих ведущих научных организаций мира не видят разницы в употреблении продуктов с измененными генами и не модифицированной ДНК", - добавляет Саратцева.