В Консерватории им. Чайковского покажут спектакль "Олеся"

Выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова представят спектакль "Олеся. Июньских дней рассказ" - премьера, которая объединит знаменитое произведение Куприна и "Времена года" Чайковского, пройдет 20 октября в Большом зале Московской консерватории. Цикл музыкально-драматических постановок, посвященных наследию русских классиков, проект "Новому веку - новые имена" и молодые артисты ведут с 2016 года.

"Олеся. Июньских дней рассказ" - это камерное действо в жанре театральной классики, но при этом современная режиссура и, конечно, много музыки. Костюмы, декорации, свет здесь сведены до минимума. Легкими штрихами они лишь дорисовывают образ главного героя и добавляют необходимые подробности. Именно так, уверены создатели, индивидуальность и творческий потенциал артиста раскрываются в полной мере, а зритель по-настоящему открывает для себя глубину, драматизм и разнообразие русского языка.

- Куприн о любви говорит возвышенно и нам хотелось до этих вершин дойти. И, конечно, пронести достойно русское слово и музыку Чайковского - передать наш трепет дорогому зрителю. В юбилейный год Московской консерватории в ее стенах следует говорить о прекрасном, - подчеркивает автор проекта, режиссер, сценарист Анна Айрапетянц.

На сцену выйдут артисты Екатерина Нестерова, Антон Стреляев и Антон Ромм, а также пианистка Элеонора Карпухова.

Премьеры на сцене Большого зала консерватории им. Чаковского уже добрая традиция. Зрители уже видели музыкально-драматические постановки "Гранатовый браслет. Предвестие любви" "Дама с собачкой. Таинственная подробность", "Идиот. Оплаканный грех", "Анна Каренина. Та самая страсть" и другие.