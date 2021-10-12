В Кремле объяснили рост цен влиянием мировой конъюнктуры

Рост цен в стране объясняется ситуацией на внешних рынках и посткризисной волатильностью, но пока удается амортизировать этот процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не может жить в замкнутом контуре, Россия - участник международной экономической жизни. Тенденции в целом на международных рынках, посткризисная волатильность и так далее - это гнет для цен", - ответил Песков журналистам, попросивших прокомментировать повышение прогноза по инфляции. И наша страна не может быть свободной от этого влияния, пояснил он.

"Значительно удается амортизировать этот процесс, но полностью его исключить не может, конечно, ни одна страна", - заключил представитель Кремля.