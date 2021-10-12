В Латвии объявлено ЧП со вступлением в силу ряда антиковидных ограничений

В Латвии на три месяца объявлено чрезвычайное положение со вступлением в силу ряда антиковидных ограничений. Об этом сообщает прибалтийский портал "Делфи".

В торговые центры австралийского Сиднея пускают только после подтверждения вакцинации через систему QR-кодов. Фото: EPA

Ограничения в первую очередь коснутся не привитых от коронавируса жителей республики. Им разрешено будет посещать только магазины первой необходимости, аптеки, магазины оптики и кормов для животных, телекоммуникационные магазины и автозаправочные станции. При этом владельцы упомянутых организаций обязаны будут предоставить площадь по 25 квадратных метров на посетителя.

Лица без ковид-сертификата могут собираться на частные мероприятия в помещениях в количестве до 10 человек, на открытом воздухе - до 20 человек. Невакцинированным теперь фактически невозможно посещать культурные мероприятия и церкви, так как организаторы мероприятий обязаны следить за тем, чтобы в одном и том же помещении не было других лиц. "Невакцинированным разрешено пользоваться общественным транспортом и получать хозяйственные услуги в местах оказания почтовых услуг, если на одного человека приходится не менее 15 квадратных метров площади. Люди без ковид-сертификата в заведениях общественного питания могут покупать еду только навынос", - отмечается в публикации.

Во время действия чрезвычайного положения в Латвии для большинства работников вводится удаленный режим работы. Заведения общепита, развлекательные, культурные заведения и церкви могут работать не ранее чем с 6 и не позже чем до 21 часа. Школы будут работать в очном формате с соблюдением ранее принятых антиковидных норм.

Австралийские власти после почти четырех месяцев жесткого локдауна ослабили коронавирусные ограничения в Сиднее и штате Новый Южный Уэльс - но только для полностью вакцинированных жителей. Для региона, где более 70 процентов жителей уже получили две дозы вакцины, наступил "День свободы". Например, теперь в одном доме могут собираться 10 привитых австралийцев, а на улице - 30. Невакцинированным же разрешено собираться дома только в составе двух человек. До 100 привитых гостей теперь можно приглашать на свадьбы и похороны, и только по пять и по десять непривитых соответственно.

Италия первой в Евросоюзе обязала всех работающих людей завести коронавирусный паспорт

Вновь заработали магазины товаров не первой необходимости, куда разрешено запускать по одному посетителю на четыре квадратных метра. С аналогичными ограничениями откроются спортивные залы, а также парикмахерские, салоны красоты и тату - при условии, что в одном помещении будет не более пяти клиентов. Снова откроют свои двери церкви и другие религиозные заведения, но также с правилами социальной дистанции. Петь в помещении пока по-прежнему запрещено, однако на вакцинированных исполнителей это не распространяется.

В Новой Зеландии власти пригрозили лишить работы непривитых представителей некоторых профессий. Главным образом, это касается учителей, сотрудников школ, контактирующих с учениками, докторов, медсестер и прочий медперсонал.

Во Франции, где сотрудников сферы здравоохранения обязали привиться еще несколько недель назад, власти ищут способы заставить сделать это и других людей. С 15 октября для всех невакцинированных граждан анализы на коронавирус станут платными. ПЦР-тесты будут по 44 евро за штуку, если их делают в лаборатории, и по 25 евро - если в аптеке. Самостоятельные тесты будут по 5,2 евро. Кстати, анализы на коронавирус для немедицинских целей станут платными и в Германии. Скорее всего, экспресс-тесты будут стоить от 12 до 50 евро, а ПЦР-тесты - от 44 до 100 евро, пишет издание The Local.

Италия первой в Евросоюзе обязала всех работающих людей завести коронавирусный паспорт. В нем содержится информация о вакцинации, перенесенном заболевании либо о своевременно сделанном ПЦР-тесте. Это коснется всех, кто "выполняет трудовую деятельность" в частном секторе и всех госслужащих, пишет The Local. Уклонистов хотят штрафовать на сумму от 600 до 1500 евро, а начальство, которое не будет проверять соответствующие "зеленые пропуска" у своих подчиненных, на тысячу евро.

Кроме того, если сотрудник госсектора не предъявит коронавирусный паспорт, то последующие пять дней в его личном деле будут значиться как несанкционированные прогулы. После пятого дня его отстранят от работы без сохранения зарплаты, пока он не принесет документ о сделанной прививке. Работников же частного сектора сразу лишат зарплаты и будут помечать как отсутствующих. Новые правила, которые начнут действовать с 15 октября, коснутся, по некоторым оценкам, 18 миллионов итальянцев.

В Британии разговоры о коронавирусных паспортах идут уже давно, но ввести их решился пока только Уэльс. По указу местных властей, без пропуска, который содержит информацию либо о вакцинации, либо об отрицательном тесте на COVID-19, отныне нельзя посещать ночные клубы, мероприятия в закрытых помещениях на более 500 человек, мероприятия на открытом воздухе на более четырех тысяч человек и любые мероприятия на более десяти тысяч человек, в том числе спортивные. В Шотландии для допуска в подобные места требуется в обязательном порядке сертификат о прививке, передает BBC.

А вот в Дании власти, напротив, окончательно отказались от карантинных мер. В этой скандинавской стране последним "пало" правило, предписывающее иметь при себе справку о прививке, чтобы попасть в ночные клубы и прочие развлекательные заведения. Решение об отказе от этой нормы было принято после того, как от коронавируса привились более 80 процентов датчан старше 12 лет.

И все же людей по-прежнему просят носить маски в аэропортах, на приеме у врача, при сдаче анализов и в больницах. Кроме того, сохраняется рекомендация о соблюдении социальной дистанции.