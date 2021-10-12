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12.10.2021 17:42
Рубрика: Экономика

В Минфине РФ призвали не опасаться повторения предыдущих кризисов

Текст: Александр Проценко
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

При всех нынешних финансовых колебаниях глобальный экономический кризис в ближайшее время миру не грозит. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев, выступая в МГИМО с лекцией о цифровизации финансовых рынков.

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"Я такого кризиса, как мы проходили в 2008 году и в 2002 году, до этого в 1997-1998 годах, в мире я имею в виду, я бы сейчас не опасался. Я думаю, что регуляторы очень многому научились и с этим справятся", - сказал он студентам-международникам.

И добавил, что это не исключает периодических коррекций на рынке акций. "Может ли она быть? Я думаю, да, конечно будет, когда центральные банки мировые рано или поздно придут к ужесточению своей политики", - добавил высокопоставленный чиновник, слова которого приводит "Прайм". И при этом Алексей Моисеев отметил, что весной этого года "с удивлением заметил", что российский финансовый рынок "во всяком случае в его основной части, достиг сильной степени эффективности".

Российский финансист не одинок в своих оптимистических прогнозах. В конце сентября его коллега - профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший мировой экономический кризис в 2008 году, заявил, что в краткосрочной перспективе развития мировой экономики не видит никаких "черных лебедей". Однако он отметил, что есть финансовые риски, которые могут сыграть свою роль в последующие три-пять лет и, возможно, вызвать очередной кризис.

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