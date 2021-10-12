В ПФР объяснили, как наследникам получить недополученную пенсионером пенсию

Члены семьи умершего пенсионера имеют право получить его пенсию, если сам пенсионер при жизни этого не сделал .

В отделении ПФР по Новосибирской области напомнили, что сделать это можно не позднее, чем до истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера. Начисленные суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью, выплачиваются членам семьи умершего человека, которые проживали с ним совместно.

К членам семьи относятся дети, братья, сестры и внуки, родители, супруг, а также дедушка и бабушка пенсионера. При этом надо подтвердить совместное проживание. Под ним подразумевается общее место жительства, подтвержденное документально. Для этого в Пенсионный фонд можно предоставить данные паспортов, справки жилищных органов, домовую книгу, если люди жили в частном доме.

Для получения недополученных сумм пенсий нужно обращаться в клиентскую службу ПФР. Туда привезти необходимые документы. При себе родственникам следует иметь свой паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку из жилищных органов о совместном проживании на день смерти, документы о родственных отношениях с умершим.

Если за недополученной пенсией обратятся члены семьи, не указанные выше, или не проживающие вместе с умершим пенсионером, а также в случае истечения 6-ти месячного срока, соответствующие суммы пенсии наследуются на общих основаниях. Наследники также могут обратиться в клиентскую службу ПФР по месту проживания умершего пенсионера с заявлением и запросом от нотариуса о выдаче справки о размере недополученной пенсии для оформления права на наследие в нотариальных органах. В этом случае недополученная сумма пенсии выплачивается наследникам на основании представленного в управление ПФР свидетельства о праве на наследство.

Пенсии, хранящиеся на счетах в банке, также наследуются на общих основаниях. А в случае возникновения спорных ситуаций - через нотариуса или суд.