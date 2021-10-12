В Росстате уточнили, когда станут известны итоги переписи 2021 года

Первые итоги Всероссийской цифровой переписи населения будут известны в январе 2022 года, затем они будут дополняться. Об этом на круглом столе в Общественной палате сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

"В январе мы объявим предварительные итоги, затем будем расширять и дополнять объемы публикуемой информации", - сказал он. Так, по его словам, полные сведения о национальном составе страны будут известны уже к октябрю 2022 года. Малков подчеркнул, что при заполнении переписных листов граждане могут указать любую национальную принадлежность, к которой себя относят. Кроме того, впервые один человек может указать несколько национальностей. Добавится еще одна графа для этнографов по смешанным национальностям.

Также по итогам переписи 2021 года будут собраны и обобщены демографические, социальные и экономические данные по регионам и отдельным населенным пунктам, а также сведения об условиях проживания граждан в разных регионах страны. Полученные сведения сопоставят с данными предыдущих переписей. "Мы получим богатый материал для ученых, аналитиков и экспертов", - отметил руководитель Росстата. Он напомнил, что по результатам переписи 2002 года в России проживало 182 народа, а в 2010-м собраны данные о 193 национальностях и более 170 языках.

Первая в истории страны цифровая перепись населения начнется 15 октября и завершится 14 ноября. Вместо бумажных анкет для нее разработаны электронные, которые переписчики будут заполнять на планшетах. Кроме того, россияне смогут переписаться самостоятельно - на портале госуслуг. Принять участие в переписи граждане смогут и на переписных участках, которые откроются по всей стране, в том числе в помещениях многофункциональных центров.