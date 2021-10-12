В Совфеде прокомментировали заявление премьера Японии по Курилам

Слова нового японского премьер-министра о якобы суверенитете Токио над Южными Курилами призвано успокоить общественность внутри страны, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фумио Кисида во время дебатов в нижней палате парламента заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Японии.

"Это показательное выступление на слушаниях в парламенте для того, чтобы успокоить японскую общественность, политические партии", - сказал Джабаров РИА Новости.

По мнению сенатора, Кисида "прекрасно понимает, что территория России неделима, границы пересмотру не подлежат, все это у нас заложено в конституции".

Джабаров также отметил, что новому премьеру Японии будет сложно объяснить Москве свою позицию - "на основании чего он заявил о суверенитете над Южными Курилами".

"Мы прожили 75 лет без мирного договора, еще проживем", - добавил политик.