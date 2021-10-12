В территории комплексного развития могут включить накренившиеся дома

Порядок признания многоквартирных домов находящимися в "ограниченно работоспособном техническом состоянии" разработал Минстрой. С 12 октября вступает в силу новый приказ ведомства.

Ограниченно годными могут быть признаны здания, где есть крен, дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности. В то же время отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания здания. Иначе оно было бы признано аварийным. Жить в таком доме можно, если будет проводиться мониторинг его технического состояния либо будут восстановлены или усилены его конструкции или грунты.

По сути, это определение понятия "ветхого" дома, отмечал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Порядок признания домов ограниченно работоспособными необходим для комплексного развития территорий. Такой дом можно включить в участок, формируемый под проект КРТ.

Для проведения технической оценки дома достаточно заявления кого-то из собственников, поданного в том числе через портал госуслуг, или инициативы органов власти, уточняет эксперт.

Сведения об ограниченно работоспособных домах будут вносить в автоматизированную информационную систему "Реформа ЖКХ".