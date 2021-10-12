Власти Австралии реализуют стратегию защиты психического здоровья детей

Австралия станет первой в мире страной, реализующей национальную стратегию по сохранению психического здоровья и благополучия детей. С таким заявлением во вторник выступил министр здравоохранения страны Грег Хант.

По его словам, стратегия станет основой для создания всеобъемлющей, интегрированной системы услуг, поддерживающих благополучие детей в возрасте до 12 лет и членов их семей, пишет ТАСС. "Забота о психическом здоровье и благополучии детей, особенно в период пандемии коронавируса, имеет решающее значение, и мы понимаем, что надлежащая поддержка этого направления поможет им реализовать свой жизненный потенциал в будущем", - отметил министр.

Он сообщил, что правительство направит значительные средства на создание новых центров психического здоровья и благополучия для детей, на образование и поддержку родителей, разработку стратегий воспитания и раннего выявления проблем. Деньги также будут выделены службам психологической помощи детям для организации горячих линий и телефонов доверия.