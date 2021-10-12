Врач Римма Мойсенко назвала самый важный для иммунитета элемент

Магний - один из самых важных минералов. Он участвует в сотнях химических реакций, протекающих в организме, напомнила в эфире радио Sputnik Римма Мойсенко, врач-диетолог, кандидат медицинских наук.

При недостатке магния первой страдает щитовидная железа. Будут хуже вырабатываться кортизол и адреналин, иммунный ответ будет хуже. Даже жаркое лето (а именно такое было в этом году - прим. ред.) влияет на защитные свойства организма. "Во время потоотделения ушло много магния. Эти потери приводят к низкому иммунному ответу осенью", - отметила врач.

Понять, что у человека дефицит магния, несложно. Повышенная утомляемость, раздражительность, отеки, лишний вес и целлюлит - вот те сигналы, на которые стоит обратить внимание. И сходить сдать анализы.

Восполнить потери магния можно с помощью биологически активных добавок. Есть английская магниевая соль, магниевые ванны, магниевые добавки, перечисляет Мойсенко. А еще магний содержится в орехах, ягодах, зеленом чае и дыне.