Все больше компаний предлагают сотрудникам выбрать формат работы

Наиболее популярной концепцией работы в будущем может стать гибкий подход, когда сотрудник сам будет выбирать, где работать - из офиса или из дома. Треть международных компаний планируют придерживаться именно такой политики, показал последний опрос международной компании HSBC "Навигатор", при подготовке которого были опрошены руководители 2100 компаний из десяти стран мира.

Две трети работодателей по всему миру считают, что за гибридной работой (из офиса и из дома) - будущее. Фото: Сергей Михеев/РГ

По их мнению, удаленная работа - это всерьез и надолго. Две трети (67%) респондентов считают, что удаленная или гибридная работа будет иметь решающее значение для роста бизнеса в будущем, тогда как только 5% опрошенных не видят у удаленной работы каких-либо перспектив. Поддерживают ли российские работодатели такую концепцию?

"А почему нет? Считаю, что и наши работодатели готовы к таким переменам. На удаленку или частичную удаленку вполне можно переводить функциональные службы, не занятые в создании основной прибыли компаний. Это прежде всего административный аппарат. У каждого завода есть администрация. Этих сотрудников можно переводить на удаленную работу. Работодатель сэкономит на аренде, оплате услуг ЖКХ, которые он платил за содержание административного корпуса, частично на оплате труда. Потому что 90% работодателей сократят зарплату своим сотрудникам, которые будут трудиться вне офиса. Ведь им не нужно тратиться на дорогу, дресс-код. И люди с этим согласятся. Недополученные по основному месту работы деньги они вполне могут добрать на подработках", - считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгий Остапкович. При этом эксперт обращает внимание, что для работников реального сектора экономики, которые непосредственно участвуют в формировании ВВП страны, удаленная занятость, конечно, не подходит.

"У нас 90% сотрудников даже в условиях пандемии присутствуют на производстве. 10% совмещают полное присутствие с удаленкой, - говорит главный конструктор международной компании "Меркатор Калуга" Виктор Носов. "Можно эффективно трудиться и на удаленке, но часть работ требует обязательного присутствия на предприятии. Ведь инженер должен видеть, что оно создает и как это работает в реальности. К тому же у нас постоянно стажируются студенты из Бауманки, из МАДИ", - добавляет Носов.

На удаленку или частичную удаленку вполне можно переводить функциональные службы, не занятые в создании основной прибыли компаний

По мнению доцента кафедры менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Инги Корягиной, люди перестали работу связывать с трудочасами и меряют ее теперь конечным результатом. "Возможность работать в любой точке мира является сильным мотиватором при поиске работы. Существуют опросы, в которых 88% россиян открыто заявляют, что им нравится работать удаленно. При этом 73% работников эффективнее работается в офисе только 2-3 дня в неделю. 70% сотрудников хотели бы сохранить гибридный режим", - отмечает эксперт.

Директор по персоналу компании КРОС Дмитрий Дударев добавляет, что международные компании, такие как Apple или Google, уже давно практикуют работу в распределенных командах по всему миру и эджайл-подход к проектам, который дает сотрудникам определенную свободу. "Сегодня в большинстве западных компаний остается нормой работа из дома - это и IT, и банковский сектор, и консалтинг, поскольку в системе ценностей на первое место вышла забота о здоровье каждого человека. Что касается российских компаний, многие из них успешно перенимают опыт западных коллег. Особенно это касается таких отраслей, как маркетинг и реклама, IT, консалтинг, страхование, туризм. Производственные сектора тоже применяют эти инструменты, но больше в рамках back-office. Государственное управление в России в основном вернулось к очному формату работы", - уточняет Дударев.