Все больше компаний предлагают сотрудникам выбрать формат работы

Новости

Три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа 23:17
В базу украинского сайта "Миротворец" внесли 12-летнюю девочку из ЛНР 23:06
Нуланд назвала конструктивными переговоры с представителями МИД РФ 22:18
В Смоленской области введут QR-коды для посещения ТЦ и массовых мероприятий 22:02
Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября 21:55
Немецкий энергоконцерн E.On сдался под натиском высоких цен на газ 21:51
За сутки 23 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:47
В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи 21:46
Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест 21:41
Патриарх Кирилл провел встречу с религиозными лидерами Армении и Азербайджана 21:40
В Москве арестован мужчина, толкнувший женщину под электробус 21:38
Скворцова возглавила группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными болезнями 21:10
В Москве звезда Instagram на Bentley сбила ребенка 21:07
Минсельхоз США сохранил низкую оценку урожая зерна в России 21:07
Россия ждет от ОЗХО ответы на свои вопросы до 16 октября 21:01
С 2019 года приняты решения по тысяче проблемных домов 20:56
ФАС рассказала о требованиях к инвестициям в ЖКХ 20:48
Мишустин в два раза снизил квоту на временное проживание иностранцев в РФ 20:47
Молодежная сборная России разгромила Литву в отборе к ЧЕ-2023 20:45
Росреестр расскажет о профессионализме кадастровых инженеров 20:41
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca 20:31
Всемирный банк заметил увеличение разрыва между богатыми и бедными 20:21
В Калининградской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам 20:08
На востоке Москвы обезврежен мужчина, направивший пистолет на полицейского 20:01
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам 19:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
12.10.2021 22:12
Рубрика: Экономика

Все больше компаний предлагают сотрудникам выбрать формат работы

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Наиболее популярной концепцией работы в будущем может стать гибкий подход, когда сотрудник сам будет выбирать, где работать - из офиса или из дома. Треть международных компаний планируют придерживаться именно такой политики, показал последний опрос международной компании HSBC "Навигатор", при подготовке которого были опрошены руководители 2100 компаний из десяти стран мира.
Две трети работодателей по всему миру считают, что за гибридной работой (из офиса и из дома) - будущее. Фото: Сергей Михеев/РГ Две трети работодателей по всему миру считают, что за гибридной работой (из офиса и из дома) - будущее. Фото: Сергей Михеев/РГ
Две трети работодателей по всему миру считают, что за гибридной работой (из офиса и из дома) - будущее. Фото: Сергей Михеев/РГ

По их мнению, удаленная работа - это всерьез и надолго. Две трети (67%) респондентов считают, что удаленная или гибридная работа будет иметь решающее значение для роста бизнеса в будущем, тогда как только 5% опрошенных не видят у удаленной работы каких-либо перспектив. Поддерживают ли российские работодатели такую концепцию?

Фото: iStock
У россиян на удаленке за пределами РФ может возникнуть много проблем

"А почему нет? Считаю, что и наши работодатели готовы к таким переменам. На удаленку или частичную удаленку вполне можно переводить функциональные службы, не занятые в создании основной прибыли компаний. Это прежде всего административный аппарат. У каждого завода есть администрация. Этих сотрудников можно переводить на удаленную работу. Работодатель сэкономит на аренде, оплате услуг ЖКХ, которые он платил за содержание административного корпуса, частично на оплате труда. Потому что 90% работодателей сократят зарплату своим сотрудникам, которые будут трудиться вне офиса. Ведь им не нужно тратиться на дорогу, дресс-код. И люди с этим согласятся. Недополученные по основному месту работы деньги они вполне могут добрать на подработках", - считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгий Остапкович. При этом эксперт обращает внимание, что для работников реального сектора экономики, которые непосредственно участвуют в формировании ВВП страны, удаленная занятость, конечно, не подходит.

"У нас 90% сотрудников даже в условиях пандемии присутствуют на производстве. 10% совмещают полное присутствие с удаленкой, - говорит главный конструктор международной компании "Меркатор Калуга" Виктор Носов. "Можно эффективно трудиться и на удаленке, но часть работ требует обязательного присутствия на предприятии. Ведь инженер должен видеть, что оно создает и как это работает в реальности. К тому же у нас постоянно стажируются студенты из Бауманки, из МАДИ", - добавляет Носов.

На удаленку или частичную удаленку вполне можно переводить функциональные службы, не занятые в создании основной прибыли компаний

По мнению доцента кафедры менеджмента РЭУ имени Г.В. Плеханова Инги Корягиной, люди перестали работу связывать с трудочасами и меряют ее теперь конечным результатом. "Возможность работать в любой точке мира является сильным мотиватором при поиске работы. Существуют опросы, в которых 88% россиян открыто заявляют, что им нравится работать удаленно. При этом 73% работников эффективнее работается в офисе только 2-3 дня в неделю. 70% сотрудников хотели бы сохранить гибридный режим", - отмечает эксперт.

Директор по персоналу компании КРОС Дмитрий Дударев добавляет, что международные компании, такие как Apple или Google, уже давно практикуют работу в распределенных командах по всему миру и эджайл-подход к проектам, который дает сотрудникам определенную свободу. "Сегодня в большинстве западных компаний остается нормой работа из дома - это и IT, и банковский сектор, и консалтинг, поскольку в системе ценностей на первое место вышла забота о здоровье каждого человека. Что касается российских компаний, многие из них успешно перенимают опыт западных коллег. Особенно это касается таких отраслей, как маркетинг и реклама, IT, консалтинг, страхование, туризм. Производственные сектора тоже применяют эти инструменты, но больше в рамках back-office. Государственное управление в России в основном вернулось к очному формату работы", - уточняет Дударев.

Экономика Работа

Главное сегодня

Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег