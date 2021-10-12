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12.10.2021 20:21
Рубрика: Экономика

Всемирный банк заметил увеличение разрыва между богатыми и бедными

Текст: Анастасия Селиванова

Разница в доходах между богатыми и бедными жителями планеты продолжает увеличиваться, долги слабо развитых стран растут, и перспективы этой тенденции не радуют. Об этом заявил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас на онлайн-семинаре.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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"Неравенство усугубляется, это серьезный вызов. Мы принимаем меры, но тенденция пока не меняется к лучшему, - приводит слова Мэлпаса ТАСС. - Средний доход на душу населения в странах с развитой экономикой в 2021 году вырастет на 5%, но в странах с низким уровнем дохода рост составит только 0,5%. Это десятикратная разница. Нам нужно, чтобы средние доходы в бедных странах росли быстрее, чем в богатых".

Кроме того, внешний долг бедных стран вырос на 12% в этом году - до 816 миллиардов долларов, что, по мнению главы ВБ, тоже означает разворот в развитии.

Усугубление неравенства в мире в части доходов продолжается уже много лет, однако пандемия отчасти сократила разрыв, но лишь на уровне государств. По мнению американских ученых, это было связано с неудачей в борьбе с эпидемией ковида среди богатых, развитых стран. В то же время на неравенство внутри стран это не повлияло.

Экономика Макроэкономика Международные организации Всемирный банк (ВБ)

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