Вырастут ли цены на нефть выше 100 долларов за баррель из-за США

В США обсуждается возможность введения временного запрета на экспорт нефти из страны, чтобы остановить рост цен на автомобильное топливо, заявила министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм. Негативный новостной фон после такого решения и уменьшение предложения на объем экспорта американской нефти, могут толкнуть мировые котировки барреля к отметке 100 долларов, усугубив и без этого набирающий обороты мировой энергетический кризис.

Для топливного рынка России такой рост нежелателен, оптовые цены на бензин и дизель потянутся вслед за европейскими котировками нефтепродуктов. С другой стороны у нашей страны появится возможность вернуть долю рынка в Европе и в странах Азиатско-тихоокеанского региона (АТР), отданную американской нефти из-за необходимости выполнять условия сделки ОПЕК+. На фоне роста цен на нефть это увеличит налоговые поступления в бюджет с ее добычи, и доходы от ее экспорта.

Нефть остается главным источником доходов России, опережая газ. Для сравнения, в 2020 году газа из нашей страны продали за рубеж на 32 млрд долларов, включая сжиженный природный газ (СПГ), нефти - на 72 млрд долларов, а нефтепродуктов - на 45 млрд долларов. В этом году итоговые значения должны сильно увеличиться благодаря росту цен на углеводороды. Но с учетом запланированного увеличения расходов правительства (42 инициативы социально-экономического развития России) на медицину и образование, а также развитие новых технологий и строительство, лишними дополнительные средства от нефтяного экспорта точно не будут.

При этом общий рост мировой экономики из-за рекордных цен на энергоресурсы может серьезно замедлиться, что, соответственно, отразится на нашей стране. По мнению главы отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансена, мировой энергокризис уже толкает нефтяные котировки вверх. Дорогой газ увеличивает привлекательность нефти и нефтепродуктов для производства электричества. Спрос на нефть из-за этого уже вырос на 500 тыс. баррелей в сутки, отмечает эксперт.

Бензин в Америке - товар, по цене которого судят об эффективности работы правительства и президента. Во многом из-за роста цен на автомобильное топливо пострадал авторитет бывшего президента страны Дональда Трампа.

Цены на АЗС в США достигли своего максимума с 2014 года, когда средняя цена на заправках составила около 3,2 доллара за галлон (около 61 рубля за литр аналога АИ-92 - "РГ"), отмечает аналитик "Финам" Андрей Маслов. Он уточнил, что пока решение не принято и Белый Дом не дает комментариев по этому вопросу. При этом объемы американского экспорта нефти оцениваются в 2-3 млн баррелей в сутки, и для России это действительно могло бы стать шансом для увеличения экспорта "черного золота", считает эксперт.

С точки зрения доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, возможности нарастить поставки в Европу и АТР в случае запрета экспорта американской нефти у России есть, но едва ли правительство США пойдет на такой шаг. Даже Джо Байден, не будучи лоббистом интересов нефтянки, вряд ли допустит сокращения поставок США на рынки Европы или Азии, это не в его политических интересах. У него достаточно сложные отношения с американским нефтяным лобби. В августе группа сенаторов в открытом письме в Белый дом уже выражала недовольство политикой нынешнего президента по отношению к нефтяной отрасли и де-факто обвиняла его в провоцировании топливного кризиса. Намеки на введение эмбарго на экспорт - это "ответка" от администрации Байдена. Недвусмысленный посыл национальному нефтяному бизнесу США, которому предлагается сосредоточить свои усилия на обеспечении внутреннего рынка, а не на экспорте нефти, отмечает Андрианов.

Можно вспомнить, как прошлым летом в России обсуждалась возможность запрета экспорта бензина из нашей страны, для сдерживания роста цен на автомобильное топливо. Учитывая его незначительные объемы (около 10% от производства), введение запрета едва ли физически сильно повлияло бы на рынок, но психологический эффект обсуждение дало. Поставки на внутренний рынок и запасы бензина выросли, в результате сдержав рост цен.

Кроме этого, по мнению аналитика УК "Альфа-Капитал" Юлии Мельниковой, решение США об ограничении экспорта, сдержит цены на топливо на американском рынке только на короткий срок, а в итоге они вырастут вслед за нефтяными котировками, и смысла его вводить нет.

Есть и технологический нюанс. В США большая часть добываемой нефти - малосернистая и легкая, а американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) работают с тяжелой сернистой нефтью, которую импортируют из Канады, России, Мексики и с Ближнего Востока, отмечает Оле Хансен. Поэтому увеличение объемов предложения малосернистой нефти на внутреннем рынке США не снизит цены на топливо внутри страны.