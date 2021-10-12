Вышел новый трейлер "Вечных" Marvel на русском языке

На YouTube-канале "MARVEL Россия" вышел очередной промо-ролик фильма "Вечные".

В нем авторы рассказывают о процессе создания картины, а участники актерского состава говорят о своих персонажах.

Видео содержит много новых кадров, например, индийские танцы в исполнении героя Кумэйла Нанджиани.

Глава Marvel Studios Кевин Файги пообещал аудитории, что фильм "преобразит, заново сформирует киновселенную Marvel".

Старт проката в российских кинотеатрах запланирован на 4 ноября, в нашей стране фильму присвоен возрастной рейтинг "18+".