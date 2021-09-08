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Кевин Файги раскрыл подробности о втором сезоне "Локи" от Marvel

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    08.09.2021, 11:36
Текст:   Богдан Бобров

Глава Marvel Studio Кевин Файги в интервью Collider раскрыл несколько подробностей о втором сезоне сериала "Локи".

Фото: kinopoisk.ru
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По его словам, работа над ним идет полным ходом, большая часть творческой команды вернется для создания продолжения сольных приключений бога хитрости и обмана.

При этом режиссер до сих пор не найден - Кейт Херрон, работавшая над первым сезоном, покинула проект.

Съемки шоу, согласно заявлению главного архитектора киновселенной Marvel, должны стартовать в 2022 или 2023 году.

События первых шести эпизодов похождений трикстера Тома Хиддлстона стали очень значительными для MCU - их дальнейшее развитие будет наглядно показано в фильмах "Человек-паук: Нет пути домой" и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

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