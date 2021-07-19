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Сериал "Локи" остался без режиссера

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    19.07.2021, 12:46
Текст:   Козьма Лоханкин

Британская постановщица Кейт Херрон, работавшая над первым сезоном марвеловского сериала "Локи", покинула проект.

Фото: youtube.com/ We Got This Covered
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Более того, по её словам, которые передаёт Deadline, она вообще больше не планирует возвращаться к Киновселенной Marvel - у неё "свои планы".

При этом Кейт отметила, что с удовольствием и интересом будет следить за дальнейшими приключениями бога хитрости, но уже в качестве зрителя.

На прошлой неделе сериал с Томом Хиддлстоном был официально продлён на второй сезон. Причём, судя по словам Херрон, изначально таких планов у Disney не было.

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