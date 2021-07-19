Сериал "Локи" остался без режиссера

Британская постановщица Кейт Херрон, работавшая над первым сезоном марвеловского сериала "Локи", покинула проект.

Более того, по её словам, которые передаёт Deadline, она вообще больше не планирует возвращаться к Киновселенной Marvel - у неё "свои планы".

При этом Кейт отметила, что с удовольствием и интересом будет следить за дальнейшими приключениями бога хитрости, но уже в качестве зрителя.

На прошлой неделе сериал с Томом Хиддлстоном был официально продлён на второй сезон. Причём, судя по словам Херрон, изначально таких планов у Disney не было.