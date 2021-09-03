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В "Докторе Стрэндже 2" появится много гостевых персонажей Marvel

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    03.09.2021, 15:20
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В событиях фильма "Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия" примут участие Мобиус М. Мебиус (Оуэн Уилсон) и Сильвия (Софи Ди Мартино) - персонажи, дебютировавшие в киновселенной Marvel в сериале "Локи". Об этом пишет ScreenRant со ссылкой на подкаст The DisInsider Show.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
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О значимости их ролей в сюжете не сообщается, возможно, дело ограничится микро-эпизодами. Ранее было известно, что в ленте также будут показаны бог хитрости и обмана в исполнении Тома Хиддлстона и Алая Ведьма Элизабет Олсен.

Велика вероятность появления значимых для франшизы Вонга (Бенедикт Вонг) и Древней (Тильда Суинтон), а также Человека-паука Тома Холланда - возможно, в компании с напарниками Гарфилдом и Магуайром.

Кроме того, инсайдеры допускают вероятность использования в сценарии Тора Криса Хемсворта, сыновей Ванды Максимофф Томми и Билли, Белого Вижна и Моники Рамбо из шоу "Ванда/Вижн", Капитанши Картер и лавкрафтианского осьминогоподобного чудища Шума-Горат из мультсериала "Что, если…?", альтернативного Железного человека Тома Круза и профессора Ксавье - лидера Людей Икс, возглавляющего команду иллюминатов.

Фото: kinopoisk.ru
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На тематических форумах по причине потенциально столь раздутого супергеройского капустника часто упоминается шутка о том, что лучше бы тогда переименовать картину просто в "Мультивселенную безумия", а самому Доктор Стрэнджу оставить небольшое камео.

Данная концепция хорошо отражена в следующем видео, адаптированном, правда, для битвы с Таносом.

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