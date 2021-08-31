Истинный злодей третьего "Человека-паука" - это доктор Стрэндж?

Наверняка стало известно об участии в картине Доктора Осьминога, а также были сделаны жирнейшие намеки на возвращение Электро с Зеленым гоблином. При этом до сих пор неясна диспозиция всех противников на импровизированном поле боя, поэтому в фанатском сообществе назрела очередная безумная теория.

Согласно ей, вышеперечисленные суперзлодеи вкупе с Ящером и Песочным Человеком на поверку могут оказаться вполне приличными гражданами, что при желании, натянув хорошенечко метафорическую сову на глобус, можно логически увязать с трилогией Сэма Рэйми и дилогией Марка Уэбба.

А вот настоящим аспидом, душегубом и ультимативным злом может выступить не кто иной, как доктор Стрэндж, или же одна из его версий из альтернативных реальностей. В самом трейлере на это указывают как минимум две сцены: поездка на крыше поездка, где Паук противопоставляется верховного магу, и эпизод с вышибанием астрального тела Паркера.

Способов подвести к тому, что старина Стивен не такой уж и лапочка, несколько.

Версия первая. Стрэндж, которого показывают в трейлере, на самом деле замаскировавшийся Мефисто, появления коего фанаты ждут еще со времен "Ванды/Вижна".

Якобы снег в резиденции Санктум Санкторум - это тонкая отсылочка к девятому кругу ада "Божественной комедии" Данте Алигьери, в котором пребывает Люцифер в вечнозамёрзшем озере. К тому же в комиксах Паркер попадал в похожую ситуацию с раскрытием личности и обращался за помощью к марвеловскому аналогу Сатаны, что, конечно, привело к печальным последствиям.

В пользу этого домысла говорит то, что уж слишком просто волшебник, призванный защищать земное измерение, решился на эксперименты с пространственно-временным континуумом из-за хотелок какого-то тинейджера, пусть даже и помогшего в свое время в спасении половины Вселенной. Кроме того, сам Стрэндж после потери Камня времени в "Войне бесконечности" должен был стать значительно слабее, поэтому местный Дьявол запросто мог отправить душу колдуна в какой-нибудь специально припасенный для этого случая котел. При этом сам Глаз Агамотто, который раньше вмещал в себя камень времени, почему-то до сих пор всегда присутствует в кадре.

Версия вторая. После неудачно проведенного ритуала мультивселенная расслоилась, и "наш" Стрендж отправился в какой-то другой мир, а его место занял другой - очень нехороший "вариант". Похожим образом закончился сериал "Локи", там герой Тома Хиддлстона попал в альтернативную TVA, где его никто не узнал. Возможно, больше про "неканоничных" Стрэнджей можно будет узнать в мультсериале "Что, если?..." В официальном Instagram проекта появился персональный постер с Supreme-Стрэнджем, а выход посвященного ему эпизода состоится уже завтра, 1 сентября.

Кроме того, до сих пор неясно, что же на самом деле послужило причиной создания мультивселенной: опыты Ванды с книгой Даркхолд в "Ванде/Вижне", убийство Сильвией Канга в "Локи" или ритуал Стрэнджа в помощь Питеру Паркеру.

Возможно, что все три события происходили одновременно, что и послужило причиной столь масштабных коллапсов.

Вышеперечисленные теории хоть и выглядят стройно и достаточно занятно, на практике могут запросто не найти подтверждения, хоть и сюжетный поворот со сменой амплуа героя Камбербэтча выглядел бы очень интересно.

Теперь стоит дождаться выхода самого фильма, премьера которого назначена на декабрь текущего года.