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В трейлере "Нет пути домой" нашли отсылки к Зловещей шестерке

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    26.08.2021, 18:14
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Поклонники кинокомиксов продолжают препарировать трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

Пусть в ролике и показали всего одного злодея - Доктора Осьминога, явно намекнув еще на двоих - Электро и Зеленого гоблина, фанаты продолжают под микроскопом рассматривать каждый кадр видео, чтобы найти новые зацепки.

И такой подход явно приносит свои плоды.

Например, на тайминге 2:26 появляется еще один персонаж, контуры которого из-за быстрой динамики размыты. В сообществе популярна теория о том, что это Ящер в исполнении Риса Иванса из перезапуска "Человека-паука" 2012 года.

В сцене с желтыми молниями не сразу можно обратить внимание на песчаную бурю странных очертаний. Часто высказывается предположение, что это Песочный человек из триквела Сэма Рэйми.

Ну и, наконец, темного цвета костюм на самом Питере Паркере явно отличается от наряда "Ночной мартышки", что он носил в предыдущем фильме. А черный в паучьих франшизах всегда ассоциируется с Веномом.

Все это, конечно, выглядит в разной степени натянуто, но все равно потенциально может указывать на формирование "Зловещей шестерки" - команды противников Паучка, состав которой часто менялся. Кроме того, не стоит забывать, что у Marvel "в запасе" есть еще Стервятник со Скорпионом.

Гадать можно долго, наверняка проверить получится только в кино. Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" запланирована на декабрь текущего года, и по последним данным переносить ее не планируют.

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