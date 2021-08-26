СМИ: Sony не будет переносить премьеры "Венома 2" и "Человека-паука 3"

Появившиеся ранее сведения о переносе фильма "Веном 2" на начало следующего года не подтвердились. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источник в Sony.

Так что пока дата американского релиза ленты остаётся той же - 15 октября. Российская, напомним, назначена на день раньше.

Кроме того, источник портала опроверг слухи о намерении студии перенести фильм "Человек-паук: Нет пути домой" и передвинуть премьеру "Морбиуса". Третья часть "Паука" всё ещё намечена на 16 декабря сего года, а лента с Джаредом Лето - на 21 января следующего.

Компания официально объявила о том, что Веном, Морбиус, Крейвен-охотник и Человек-паук теперь делят общую киновселенную, которая называется Sony's Spider-Man Universe.

Недавно вышедший первый трейлер "Нет пути домой" продолжает бить рекорды по просмотрам.