Веном официально стал частью вселенной Человека-паука

Фильм "Веном" в 2018 году запустил новую киновселенную, которая получила оформленное официальное название только в 2020-м. Она стала называться Sony Pictures Universe of Marvel Characters, подчеркивая изолированность от MCU.

Среди подтвержденных кинолент в ней должны еще выйти "Веном 2", "Морбиус", "Крейвен-охотник", а также на различных стадиях производства находятся проекты про таких персонажей, как Мадам Паутина, Шелк (Женщина-паук) и т.д.

Но на CinemaCon кинокомпания объявила, что теперь франшиза будет называться Sony's Spider-Man Universe. На фоне трейлера третьего фильма о Человеке-пауке, который "сломал" пространственно-временной континуум, такое заявление выглядит еще одним намеком на то, что встреча Эдди Брока с какой-то из версий дружелюбного соседа неизбежна.