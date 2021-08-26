Новости

Трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" побил рекорд "Мстителей" 12:45
Актриса Екатерина Васильева постриглась в монахини 12:38
Звезду "Черной пантеры" госпитализировали со съемочной площадки 11:25
Иван Краско попал в реанимацию с инсультом 25.08.2021
Умерла актриса Виолета Бахчеванова 25.08.2021

Веном официально стал частью вселенной Человека-паука

Новости
    26.08.2021, 12:05
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Фильм "Веном" в 2018 году запустил новую киновселенную, которая получила оформленное официальное название только в 2020-м. Она стала называться Sony Pictures Universe of Marvel Characters, подчеркивая изолированность от MCU.

Фото: предоставлено Disney
Звезду "Черной пантеры" госпитализировали со съемочной площадки

Среди подтвержденных кинолент в ней должны еще выйти "Веном 2", "Морбиус", "Крейвен-охотник", а также на различных стадиях производства находятся проекты про таких персонажей, как Мадам Паутина, Шелк (Женщина-паук) и т.д.

Но на CinemaCon кинокомпания объявила, что теперь франшиза будет называться Sony's Spider-Man Universe. На фоне трейлера третьего фильма о Человеке-пауке, который "сломал" пространственно-временной континуум, такое заявление выглядит еще одним намеком на то, что встреча Эдди Брока с какой-то из версий дружелюбного соседа неизбежна.

Новости

Юрий Лоза прокомментировал "порноскандал" вокруг группы Nirvana 25.08.2021
Мальчик с обложки Nevermind подал в суд на Nirvana за "порнографию" 25.08.2021
Экранизация Uncharted обзавелась первым трейлером 25.08.2021
Умер известный ролями злодеев одноглазый актер Анестис Влахос 25.08.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер мультсериала Netflix "Майя и трое" 25.08.2021
"Иствикские ведьмы" с Джеком Николсоном и Шер получат ремейк 25.08.2021
Видео: Черная вдова вернулась в киновселенную Marvel 25.08.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" бьет рекорды по просмотрам 25.08.2021
СМИ: Премьеру "Венома 2" перенесут на следующий год 25.08.2021
Новая "Матрица" с Киану Ривзом получила первый трейлер и подзаголовок 25.08.2021
⧣ комиксы
Фото: kinopoisk.ru
Фото: Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр на съемках "Человека-паука 3" 24.08.2021
В трейлере фильма "Человек-паук: Нет пути домой" нашли Сорвиголову 24.08.2021
"Босс-молокосос 2" возглавил российский прокат 24.08.2021