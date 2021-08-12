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Том Харди рассказал о возможной встрече Человека-паука и Венома

Новости
    12.08.2021, 17:10
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Встречи Венома и Человека-паука на больших экранах ждут уже очень давно. Последний раз их стычка произошла в фильме "Человек-паук 3: Враг в отражении" в 2007 году.

Фото: kinopoisk.ru
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Том Харди - исполнитель современной версии инопланетного симбиота - в интервью Esquire поделился своими мыслями о потенциальной встрече двух заклятых врагов.

По его словам, он преисполнен энтузиазма и готов сделать все от него зависящее, чтобы это произошло, но решающее слово в вопросе остается за студиями Sony и Marvel.

"Если обе стороны этого захотят и это будет выгодно обеим сторонам, я не понимаю, почему этого не может быть, - оптимистично заявил актер. - Так что да, я хочу играть на этом поле".

Фото: twitter.com/ megfitz89
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Ранее поклонники кинокомиксов на Урале не стали дожидаться решений крупных компаний и устроили поединок Венома и Человека-паука прямо в метро Екатеринбурга.

Сейчас дату премьеры "Венома 2" постепенно откладывают в разных странах, но для российских кинотеатров старт проката по-прежнему назначен на 16 сентября.

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