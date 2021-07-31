Фото: Веном и Человек-паук устроили бой в екатеринбургском метро

В Екатеринбурге группа энтузиастов исполнила в местном метро интересный перформанс.

В преддверии выхода фильмов "Веном 2" и "Человек-Паук 3" они устроили костюмированную схватку между этими двумя персонажами Marvel.

По заверениям авторов импровизированной постановки, пассажирам подземки такое выступление пришлось по душе, а особенно понравилось представителям подрастающего поколения.

Премьера кинокартины "Веном 2" запланирована на 16 сентября, "Человек-паук: Нет пути домой" стартует в прокате 16 декабря.

Ранее в Лондоне также был замечен человек в костюме Спайдермена, но та история в разы печальнее - ряженый оказался дебоширом, из-за которого пострадали шесть человек.