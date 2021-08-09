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Премьеру "Венома 2" снова перенесли

Новости
    09.08.2021, 13:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: WDSSPR Фото: WDSSPR
Фото: WDSSPR

Еще одна не самая приятная новость о фильме "Веном 2" с Томом Харди. Как пишет Murphysmultiverse, в некоторых странах премьера ленты начала сдвигаться с сентября на октябрь. Например, в Новой Зеландии старт проката уже назначили на 14 октября, а в Австрии - на 21 октября.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее, напомним, об изменении в графике выхода ленты сообщило австралийское подразделение кинокомпании Sony.

На российской странице фильма все еще указана дата 16 сентября - в нашей стране инопланетный симбиот должен добраться до кинотеатров одновременно с общемировым запуском. Хотя и эти планы могут измениться.

Перенос премьеры, скорее всего, "потянет" за собой и третьего "Человека-паука" со вторым "Доктором Стрэнджем" с его мультивселенной безумия.

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