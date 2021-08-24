Кто заменит Человека-паука Тома Холланда в киновселенной Marvel

Его кадры знакомят зрителей с последствиями манипуляций с мультивселенной - в MCU врываются злодеи из предыдущих фильмов - Доктор Осьминог, Зелёный гоблин и Электро. Также в ролике застенчиво промелькнул Сорвиголова Чарли Кокса, а на съемках засветились Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр.

И, с одной стороны, все это круто и здорово: олды пускают суровые скупые слезы от "Привет, Питер" старины Альфреда Молины, зумеры с интересом штудируют "Википедию", чтобы разобраться, кто такой вообще этот Уиллем Дефо и почему он так страшно смеется за кадром.

С другой же - Паук Холланда опять попадает в супергеройский капустник вместо сольного приключения. "Нет пути домой" станет для него уже шестым по счету фильмом, а его персонаж все такой же беспомощный, нуждающийся в менторстве и опеке. По сути, протокол "Ходунки", созданный Тони Старком, все еще никак его не отпустит, пусть он и обошел эту защиту в одном из своих костюмов.

У Тома Холланда по контракту с Marvel еще один фильм - скорее всего, это будет гостевая роль в сиквеле "Доктора Стрэнджа", а что же дальше?

Вполне вероятен вариант, что тараканы в голове у дядюшки Файги, сплошь разодетые в плащи и маски, уже придумали хитрый план по развитию киновселенной Marvel, в котором Тому Холланду не найдется места.

Посудите сами - совсем рядом с неуклюже белым Паркером у Sony есть козырь в виде замечательного BLM-повесточного Майлза Моралеса. Все заигрывания с альтернативными реальностями кричат о том, чтобы "через вселенные" выдернуть чернокожего юнца из оскароносной мультипликации и сделать его полноценным участником MCU.

До этого он вскользь упоминался своим дядей Аароном Дэвисом в "Возвращении домой".

В мире видеоигр, кстати, ротация уже произошла - в эксклюзивной линейке PlayStation Паркера вместе с Мэри Джейн отправили в отпуск на неопределенный срок в Европу, а на страже Нью-Йорка остался Моралес.

Вероятно, поэтому в Marvel всегда неохотно комментируют возможность встречи Венома и Человека-паука - потому что Эдди Броку намного "ближе" тянуться к Майлзу Моралесу, чем к Питеру Паркеру.

В этом плане также надо брать в учет гонку между Marvel и DC. Последняя сейчас активно готовит несколько проектов с чернокожими Суперменами, а Marvel привыкла всегда быть на шаг впереди. Поэтому для студий будет очень важно, кто первый выпустит на больших экранах действительно знакового супергероя-негра.

Может быть, создающий впечатление простака Том Холланд давно подозревает, что с его персонажем могут неожиданно распрощаться. Поэтому он и стал заранее готовить себе пути отступления, в соответствии с модными голливудскими трендами заявляя о готовности, что его супергерой окажется геем.

Премьера ленты "Человек-паук: Нет пути домой" назначена на 16 декабря, и кто знает - возможно, Майлза Моралеса не придется ждать так долго, и его дебют состоится в условной сцене после титров.