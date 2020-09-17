Вышел первый геймплейный трейлер Marvel's Spider-Man: Miles Morales

На презентации стартовой линейки игр для PlayStation 5 компания Sony представила первый геймплейный трейлер Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

События новой части разворачиваются спустя год после финала предыдущей игры, в которой главным героем был Питер Паркер.

Нового Человека-Паука зовут Майлз Моралес - массовой аудитории он может быть знаком по оскароносному мультфильму "Человек-паук: Через вселенные".

В ролике разработчики акцентируют внимание на игровых механиках, которыми друг от друга отличаются два супергероя.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales выйдет эксклюзивно на PlayStation 5 в конце 2020 года.