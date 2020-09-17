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Вышел первый геймплейный трейлер Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Текст:   Богдан Бобров
17.09.2020,  
00:15
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

На презентации стартовой линейки игр для PlayStation 5 компания Sony представила первый геймплейный трейлер Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

События новой части разворачиваются спустя год после финала предыдущей игры, в которой главным героем был Питер Паркер.

Нового Человека-Паука зовут Майлз Моралес - массовой аудитории он может быть знаком по оскароносному мультфильму "Человек-паук: Через вселенные".

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В ролике разработчики акцентируют внимание на игровых механиках, которыми друг от друга отличаются два супергероя.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales выйдет эксклюзивно на PlayStation 5 в конце 2020 года.

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