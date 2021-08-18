Новости

Умер актер Тьерри Лиагр 18:49
В Сеть выложили сцену из фильма Marvel "Шан-Чи и Легенда десяти колец" 18:01
Появился трейлер зомби-хоррора "Грусть" 17:51
Вышел российский трейлер "Петровых в гриппе" 17:43
У "Времени приключений" появится спин-офф 17:25

В сериале "Что, если...?" вышел эпизод с Чедвиком Боузманом

Новости
    18.08.2021, 18:58
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Внимание! Текст содержит лёгкие спойлеры!

На Disney+ вышел второй эпизод мультсериала Marvel "Что если...?"

Фото: kinopoisk.ru
В Сеть выложили сцену из фильма Marvel "Шан-Чи и Легенда десяти колец"

И он оставляет после себя двоякие впечатления. С одной стороны - это очередной необязательный для MCU филер, с другой - он представляет собой дань памяти Чедвику Боузману, умершему в прошлом году, - за что осуждать авторов язык не поворачивается.

Сюжет был известен ещё с первого тизера: старина Йонду из-за тупости подчинённых крадёт с Земли не Питера Квилла, а юного принца Ваканды.

И в представленной альтернативной реальности он становится, как говорится в комиксах, супериор-версией Звёздного лорда. Он очень знаменит, ему буквально кланяются в ноги, сам Танос после простой беседы с Т'Чаллой отказался от плана по уничтожению половины вселенной и под его началом участвует в спасательной миссии.

Фото: twitter.com/ TweegyBlink
Скарлетт Йоханссон в DC: вот как она выглядит в образе Ядовитого Плюща

А персонажа Криса Прэтта при этом намеренно задвинули работать уборщиком в придорожную забегаловку.

Поэтому ответ на вопрос, кто из них лучше, вырисовывается сам собой.

Но это на самом деле и не важно - Боузман перед смертью успел записать все свои реплики для этого анимационного проекта, а в сиквеле "Черной пантеры" супергерой из Африки, согласно различным утечкам, будет объявлен погибшим.

Поэтому "Что, если...?", скорее всего, станет последним проектом с Т'Чаллой. Остаётся только надеяться, что в следующих эпизодах создатели смогут достойно закончить его историю и попрощаться с персонажем.

Новости

Вышел трейлер российской подростковой мелодрамы "Вне зоны доступа" 17:15
Скарлетт Йоханссон в DC: вот как она выглядит в образе Ядовитого Плюща 16:56
Вышел трейлер финального суперэпизода 5-го сезона "Рика и Морти" 16:31
Авторы "Гравити Фолз" представили первые кадры нового мультсериала 16:05
⧣ США
Фото: AP Photo
Сериал по "Колыбели для кошки" Воннегута от создателя "Фарго" отменен 15:09
Названа дата премьеры следующей части "Форсажа" 14:43
Видео: Эмбер Хёрд показала, как научилась драться для "Аквамена 2" 09:32
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
На фоне скандала с Йоханссон Эмма Стоун получит от Disney компенсацию 17.08.2021
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
К обновленной дате премьеры вышел специальный ролик "Дюны" 17.08.2021
Премьеру "Дюны" в России перенесли 17.08.2021
Умер режиссер "Трудно быть богом" Питер Фляйшман 16.08.2021