В сериале "Что, если...?" вышел эпизод с Чедвиком Боузманом

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На Disney+ вышел второй эпизод мультсериала Marvel "Что если...?"

И он оставляет после себя двоякие впечатления. С одной стороны - это очередной необязательный для MCU филер, с другой - он представляет собой дань памяти Чедвику Боузману, умершему в прошлом году, - за что осуждать авторов язык не поворачивается.

Сюжет был известен ещё с первого тизера: старина Йонду из-за тупости подчинённых крадёт с Земли не Питера Квилла, а юного принца Ваканды.

И в представленной альтернативной реальности он становится, как говорится в комиксах, супериор-версией Звёздного лорда. Он очень знаменит, ему буквально кланяются в ноги, сам Танос после простой беседы с Т'Чаллой отказался от плана по уничтожению половины вселенной и под его началом участвует в спасательной миссии.

А персонажа Криса Прэтта при этом намеренно задвинули работать уборщиком в придорожную забегаловку.

Поэтому ответ на вопрос, кто из них лучше, вырисовывается сам собой.

Но это на самом деле и не важно - Боузман перед смертью успел записать все свои реплики для этого анимационного проекта, а в сиквеле "Черной пантеры" супергерой из Африки, согласно различным утечкам, будет объявлен погибшим.

Поэтому "Что, если...?", скорее всего, станет последним проектом с Т'Чаллой. Остаётся только надеяться, что в следующих эпизодах создатели смогут достойно закончить его историю и попрощаться с персонажем.