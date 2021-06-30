Начались съемки второй "Черной пантеры"

Глава Marvel Studios Кевин Файги сообщил о начале съёмок продолжения "Чёрной пантеры", предаёт Variety.

Режиссёр и сценарист - Райан Куглер, снимавший и первую часть, а также фильм "Крид: Наследие Рокки".

По словам Файги, эмоционально очень тяжело продолжать без исполнителя главной роли в оригинальной картине Чедвика Боузмана, умершего в прошлом году. Однако члены съёмочной группы "счастливы вернуть Ваканду зрителям и фанатам". По его словам, они постараются сделать так, чтобы Чедвик мог бы гордиться их работой.

Кто станет новой Чёрной пантерой - пока неизвестно.