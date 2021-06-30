Новости

Песня Smells Like Teen Spirit группы Nirvana установила новый рекорд 18:18
Вышел первый трейлер продолжения хоррора "Не дыши" 18:08
Вышел первый тизер ремейка "Золушки" с черной гомосексуальной феей 17:32
Актер из "Брата 2" Александр Дьяченко госпитализирован с коронавирусом 12:23
В 43 года умер актер Иво Крастев 11:25

Начались съемки второй "Черной пантеры"

Новости
    30.06.2021, 18:33
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: предоставлено Disney Фото: предоставлено Disney
Фото: предоставлено Disney

Глава Marvel Studios Кевин Файги сообщил о начале съёмок продолжения "Чёрной пантеры", предаёт Variety.

Фото: youtube.com/ ItsEric
В сериале "Локи" наступило переломное для киновселенной Marvel событие

Режиссёр и сценарист - Райан Куглер, снимавший и первую часть, а также фильм "Крид: Наследие Рокки".

По словам Файги, эмоционально очень тяжело продолжать без исполнителя главной роли в оригинальной картине Чедвика Боузмана, умершего в прошлом году. Однако члены съёмочной группы "счастливы вернуть Ваканду зрителям и фанатам". По его словам, они постараются сделать так, чтобы Чедвик мог бы гордиться их работой.

Кто станет новой Чёрной пантерой - пока неизвестно.

Новости

Умерла старейшая китайская актриса Лю Сюжун 11:17
Появились фото со съемок американского ремейка "Иронии судьбы" 10:48
Стали известны детали смерти 32-летнего актера Ростислава Гулбиса 10:08
Вышел первый трейлер приквела "Клана Сопрано" 29.06.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Фото: начались съемки "Достать ножи 2" 29.06.2021
Мадс Миккельсен хочет обсудить с Деппом "Фантастических тварей" 29.06.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Netflix выпустил трейлер фильма про вампира, убивающего террористов 29.06.2021
У сериала "Благие знамения" будет второй сезон 29.06.2021
Вышел трейлер брутального аниме "Человек-бензопила" 29.06.2021
⧣ супергерои
Фото: kinopoisk.ru
Стартовали съемки "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд 29.06.2021
Джеймс Ганн хочет снять сольный фильм про Харли Квин с Марго Робби 29.06.2021
Звезда "Ходячих мертвецов" присоединилась к касту сериала "Пацаны" 28.06.2021