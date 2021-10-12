Вышел трейлер сериала "Везет" со звездным актерским составом

Онлайн-кинотеатр IVI представил на своем YouTube-канале трейлер (18+) многосерийной трагикомедии "Везет".

Состав - звездный: Евгений Цыганов и его супруга - актриса Юлия Снигирь, а также Светлана Ходченкова, Максим Лагашкин, Кирилл Кяро, Зоя Бербер, Тимофей Трибунцев, Михаил Полицеймако, Яна Сексте и Владимир Меньшов.

Цыганов сыграл Ивана Потапова, что когда-то был чемпионом по мотогонкам на льду, "но от спортивной карьеры остались лишь кубки да грамоты". Также Потапов был честным мужем и счастливым отцом, "но из-за беспробудного пьянства лишился семьи и уважения близких" - неудачный заезд на мототреке сломал ему жизнь.

Теперь Иван Потапов - "абсолютно растерявшийся человек, завязавший алкоголик, который честно, но безуспешно пытается не пить". При этом, по иронии, работает Иван сейчас "трезвым водителем" в далеком северном городе на окраине России.

Режиссер и сценарист проекта - Владимир Щегольков ("Антидурь").

Премьера первого сезона, состоящего из восьми серий, запланирована на ноябрь.