Я, Главный государственный санитарный врач по Ямало-Ненецкому автономному округу, Л.А. Нечепуренко, проведя анализ эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, отмечаю появление негативной тенденции по ее ухудшению, требующей принятия адекватных противоэпидемических и профилактических мероприятий, в том числе обязательной вакцинации отдельных категорий граждан.

На территории Ямала показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 39 неделе 2021 г. имели тенденцию к росту. По сравнению с 38 неделей года прирост заболеваемости произошел на 5,5%. показатель заболеваемости НКВ увеличился с показателя 122,5 сл. на 100 тыс. населения за 38 неделю до показателя 129,3 сл. на 100 тыс. населения за 39 неделю.

По сравнению с 38 неделей года суточный показатель заболеваемости по понедельнику вырос с показателя 16,8 сл. до показателя 19,2 случаев на 100 тыс. населения по состоянию на 4 октября 2021г. увеличился в 1,2 раза. Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями на 100 тыс. населения увеличился с показателя на 38 неделе 34,3 случая до показателя 38,2 случая на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями вырос на 11,2%. Госпитализация больных новой короновирусной инфекцией имеет тенденцию к росту. Имеет тенденцию к росту коэффициент распространения инфекции Rt, и составляет на сегодняшний день 1,05. Эпидемический процесс коронавирусной инфекции на территории округа поддерживается за счет взрослого населения, за 39 неделю показатель заболеваемости в данной возрастной группе составил 149,6 случаев на 100 тыс. населения,при окружном показателе 129,0 случаев на 100 тыс. населения и превысил его 1,2 раза.

В структуре заболевших COVID-19 по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют рабочие (34%),в том числе вахтовые рабочие 15,4%.Среди вахтовых рабочих за 39 неделю зарегистрировано 109 случаев COVID-19,что в 1,3 раза больше чем на 38 неделе. На предприятиях ТЭК и строительного комплекса зарегистрировано 35 локальных очагов (COVID-19) с количеством заболевших 115 человек.

Высокими остаются показатели заболеваемости среди сотрудников образовательных организаций 46,9 случаев на 100 тыс. населения, медицинских организаций 57,3 случая на 100 тыс. населения регистрируются случаи заболевания среди работников транспортных услуг, государственных и муниципальных служащих, работников организаций оказывающих бытовые услуги, услуги почтовой связи, различных офисов и банков.

В целях стабилизации и снижения показателей заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),стабилизации показателей смертности и летальности населения Ямало-Ненецкого автономного округа, в соответствии с п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. №125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (Приказ от 03.02.2021г. № 47н "О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н"), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы.:.") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500), постановляю:

1.Обеспечить, начиная с 08.10.2021 г. проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям -выполняющим работы и (или) оказывающим услуги населению ЯНАО в учреждениях и организациях независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности следующих категорий:

1.1. Работникам медицинских организаций

1.2. Сотрудникам сферы образования, в том числе дополнительного образования.

1.3. Сотрудникам учреждений спорта и физической культуры.

1.4. Лицам, занятым в сфере обслуживания населения (в банках, на объектах торговли, общественного питания; транспорта общего пользования, в организациях, оказывающих услуги почтовой связи, гостиничные услуги, бытовые услуги, в том числе услуги парикмахерских, прачечных, химчисток и иные услуги).

1.5. Работникам учреждений культуры.

1.6. Лицам, занятым в сфере организации отдыха и развлечений населения.

1.7. Государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, работникам органов власти и местного самоуправления.

1.8. На лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с временными Методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19", пункт первый данного постановления не распространяется.

2. Директору департамента здравоохранения ЯНАО (С.В. Новикову):

2.1. Обеспечить организацию и проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

2.2. Принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.3. Принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации.

2.4. В срок до 12.10.2021 направить в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО план вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе медицинских учреждений и контингентов в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления.

2.5. Обеспечить, начиная с 12.10.2021г., предоставление в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО ежедневного отчета (до 12.00 ч.) о ходе исполнения плана вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе медицинских учреждений и контингентов в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления.

2.6. Обеспечить соблюдение противоэпидемических норм и правил в пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Руководителям предприятий и организаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям:

3.1. Организовать направление сотрудников в медицинские организации ЯНАО, для проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

3.2. Обеспечить отстранение от работы и перевод на дистанционный режим работы лиц, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции, не имеющих законченного курса вакцинации, за исключением лиц, указанных в п.1.8, настоящего Постановления.

3.3. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудников.

3.4. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

4. Руководителям департаментов Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, главам муниципальных образований округа:

4.1. Взять под личный контроль исполнение данного постановления подведомственными учреждениями и организациями.

5. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО" (В.В.Харьков)

5.1. Включить в программу гигиенического обучения сотрудников предприятий общественного питания, торговли, образовательных организаций и др. вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции (COV1D-19), в том числе о необходимости проведения профилактических прививок.

6. Генеральным директорам предприятий Топливно-энергетического комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителям субподрядных организаций осуществляющих деятельность на месторождениях ТЭК ЯНАО и на территориях муниципальных образований ЯНАО, в том числе руководителям организаций и предприятий строительного комплекса:

6.1. Обеспечить контроль за наличием у работников, осуществляющих деятельность вахтово-экспедиционным методом сертификата о вакцинации против (COVID-19),зарегистрированного в установленном порядке на портале государственных услуг Российской Федерации.

6.2. Принять меры по отстранению от работы лиц, не имеющих законченного курса вакцинации против (COV1D-19).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Ямало-Ненецкому автономному округу Л.А.Нечепуренко







