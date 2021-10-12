Фото: Илья Питалев / РИА Новости
За сутки в России подтверждено 28 190 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4699
- 2 Санкт-Петербург 2158
- 3 Московская область 1804
- 4 Самарская область 726
- 5 Нижегородская область 655
- 6 Воронежская область 649
- 7 Республика Башкортостан 633
- 8 Свердловская область 564
- 9 Пермский край 552
- 10 Ростовская область 534
- 11 Республика Крым 531
- 12 Красноярский край 419
- 13 Челябинская область 404
- 14 Иркутская область 392
- 15 Омская область 384
- 16 Оренбургская область 378
- 17 Волгоградская область 373
- 18 Саратовская область 369
- 19 Ставропольский край 368
- 20 Ульяновская область 355
- 21 Архангельская область 325
- 22 Удмуртская Республика 315
- 23 Алтайский край 306
- 24 Брянская область 303
- 25 Хабаровский край 301
- 26 Пензенская область 295
- 27 Тверская область 293
- 28 Липецкая область 291
- 29 Вологодская область 288
- 30 Смоленская область 285
- 31 Калининградская область 285
- 32 Ленинградская область 281
- 33 Тюменская область 273
- 34 Владимирская область 265
- 35 Республика Коми 260
- 36 Белгородская область 251
- 37 Курская область 249
- 38 Республика Карелия 248
- 39 Севастополь 245
- 40 Республика Саха (Якутия) 245
- 41 Краснодарский край 235
- 42 Забайкальский край 233
- 43 Псковская область 232
- 44 Ярославская область 224
- 45 Астраханская область 219
- 46 Приморский край 219
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 215
- 48 Орловская область 202
- 49 Ивановская область 200
- 50 Новгородская область 191
- 51 Мурманская область 181
- 52 Кемеровская область 179
- 53 Новосибирская область 178
- 54 Кировская область 168
- 55 Курганская область 164
- 56 Рязанская область 161
- 57 Тульская область 154
- 58 Костромская область 149
- 59 Тамбовская область 148
- 60 Калужская область 146
- 61 Республика Хакасия 141
- 62 Амурская область 129
- 63 Республика Дагестан 121
- 64 Республика Бурятия 117
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 114
- 66 Республика Мордовия 108
- 67 Томская область 108
- 68 Республика Чувашия 105
- 69 Республика Татарстан 99
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 95
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 75
- 72 Чеченская Республика 70
- 73 Республика Марий Эл 67
- 74 Республика Ингушетия 64
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 60
- 76 Республика Калмыкия 56
- 77 Республика Тыва 55
- 78 Республика Адыгея 54
- 79 Камчатский край 40
- 80 Еврейская автономная область 39
- 81 Сахалинская область 39
- 82 Республика Алтай 35
- 83 Магаданская область 19
- 84 Чукотский автономный округ 17
- 85 Ненецкий автономный округ 14
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 832 964 случая (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Сахалинская область 0,12%
- 2. Республика Алтай 0,16%
- 3. Магаданская область 0,17%
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