За сутки в России подтверждено 28 190 случаев COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки подтверждено 973 смерти

Москва 70

Санкт-Петербург 62

Свердловская область 44

Краснодарский край 37

Республика Башкортостан 34

Нижегородская область 33

Ставропольский край 32

Саратовская область 32

Ростовская область 30

Пермский край 30

Алтайский край 30

Пензенская область 29

Челябинская область 26

Самарская область 25

Красноярский край 23

Волгоградская область 22

Оренбургская область 21

Тюменская область 18

Тульская область 14

Республика Крым 14

Ульяновская область 14

Омская область 14

Липецкая область 13

Республика Чувашия 13

Иркутская область 13

Новосибирская область 13

Брянская область 12

Воронежская область 12

Вологодская область 12

Астраханская область 11

Рязанская область 10

Республика Коми 10

Владимирская область 9

Республика Дагестан 9

Республика Татарстан 9

Удмуртская Республика 9

Ханты-Мансийский автономный округ 9

Республика Хакасия 9

Смоленская область 8

Республика Бурятия 8

Мурманская область 7

Карачаево-Черкесская Республика 7

Кемеровская область 7

Забайкальский край 7

Белгородская область 6

Республика Северная Осетия - Алания 6

Чеченская Республика 6

Ивановская область 5

Костромская область 5

Московская область 5

Тамбовская область 5

Республика Адыгея 5

Севастополь 5

Республика Саха (Якутия) 5

Калужская область 4

Курская область 4

Республика Карелия 4

Республика Мордовия 4

Тверская область 3

Ярославская область 3

Республика Ингушетия 3

Томская область 3

Приморский край 3

Сахалинская область 3

Ленинградская область 2

Республика Калмыкия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Алтай 2

Камчатский край 2

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Магаданская область 1

Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 218 345 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 706 человек

Москва 2477

Санкт-Петербург 2459

Московская область 1502

Нижегородская область 514

Липецкая область 472

Свердловская область 468

Республика Крым 457

Астраханская область 430

Ставропольский край 379

Оренбургская область 371

Красноярский край 369

Ростовская область 367

Краснодарский край 354

Ульяновская область 352

Иркутская область 343

Пермский край 337

Волгоградская область 329

Архангельская область 309

Воронежская область 308

Челябинская область 285

Хабаровский край 279

Удмуртская Республика 276

Вологодская область 272

Ленинградская область 254

Саратовская область 246

Республика Карелия 236

Ханты-Мансийский автономный округ 226

Севастополь 206

Белгородская область 201

Калининградская область 195

Ярославская область 180

Рязанская область 178

Тюменская область 176

Новгородская область 175

Кемеровская область 173

Забайкальский край 172

Брянская область 166

Орловская область 164

Мурманская область 154

Республика Башкортостан 150

Калужская область 146

Самарская область 144

Тульская область 139

Курская область 136

Приморский край 135

Кировская область 132

Новосибирская область 129

Ивановская область 127

Курганская область 125

Смоленская область 124

Амурская область 121

Владимирская область 119

Омская область 118

Ямало-Ненецкий автономный округ 107

Республика Татарстан 106

Псковская область 102

Тамбовская область 100

Республика Бурятия 100

Республика Дагестан 98

Республика Чувашия 96

Республика Коми 94

Республика Северная Осетия - Алания 93

Республика Ингушетия 86

Республика Саха (Якутия) 86

Чеченская Республика 84

Республика Марий Эл 81

Пензенская область 79

Республика Мордовия 72

Кабардино-Балкарская Республика 64

Алтайский край 64

Еврейская автономная область 64

Томская область 62

Республика Калмыкия 58

Костромская область 57

Республика Тыва 55

Сахалинская область 54

Республика Адыгея 50

Карачаево-Черкесская Республика 28

Тверская область 26

Магаданская область 25

Республика Хакасия 21

Камчатский край 18

Республика Алтай 14

Ненецкий автономный округ 6

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 894 285.