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12.10.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 28 190 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За сутки в России подтверждено 28 190 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4699
  • 2 Санкт-Петербург 2158
  • 3 Московская область 1804
  • 4 Самарская область 726
  • 5 Нижегородская область 655
  • 6 Воронежская область 649
  • 7 Республика Башкортостан 633
  • 8 Свердловская область 564
  • 9 Пермский край 552
  • 10 Ростовская область 534
  • 11 Республика Крым 531
  • 12 Красноярский край 419
  • 13 Челябинская область 404
  • 14 Иркутская область 392
  • 15 Омская область 384
  • 16 Оренбургская область 378
  • 17 Волгоградская область 373
  • 18 Саратовская область 369
  • 19 Ставропольский край 368
  • 20 Ульяновская область 355
  • 21 Архангельская область 325
  • 22 Удмуртская Республика 315
  • 23 Алтайский край 306
  • 24 Брянская область 303
  • 25 Хабаровский край 301
  • 26 Пензенская область 295
  • 27 Тверская область 293
  • 28 Липецкая область 291
  • 29 Вологодская область 288
  • 30 Смоленская область 285
  • 31 Калининградская область 285
  • 32 Ленинградская область 281
  • 33 Тюменская область 273
  • 34 Владимирская область 265
  • 35 Республика Коми 260
  • 36 Белгородская область 251
  • 37 Курская область 249
  • 38 Республика Карелия 248
  • 39 Севастополь 245
  • 40 Республика Саха (Якутия) 245
  • 41 Краснодарский край 235
  • 42 Забайкальский край 233
  • 43 Псковская область 232
  • 44 Ярославская область 224
  • 45 Астраханская область 219
  • 46 Приморский край 219
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 215
  • 48 Орловская область 202
  • 49 Ивановская область 200
  • 50 Новгородская область 191
  • 51 Мурманская область 181
  • 52 Кемеровская область 179
  • 53 Новосибирская область 178
  • 54 Кировская область 168
  • 55 Курганская область 164
  • 56 Рязанская область 161
  • 57 Тульская область 154
  • 58 Костромская область 149
  • 59 Тамбовская область 148
  • 60 Калужская область 146
  • 61 Республика Хакасия 141
  • 62 Амурская область 129
  • 63 Республика Дагестан 121
  • 64 Республика Бурятия 117
  • 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 114
  • 66 Республика Мордовия 108
  • 67 Томская область 108
  • 68 Республика Чувашия 105
  • 69 Республика Татарстан 99
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 95
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 75
  • 72 Чеченская Республика 70
  • 73 Республика Марий Эл 67
  • 74 Республика Ингушетия 64
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 60
  • 76 Республика Калмыкия 56
  • 77 Республика Тыва 55
  • 78 Республика Адыгея 54
  • 79 Камчатский край 40
  • 80 Еврейская автономная область 39
  • 81 Сахалинская область 39
  • 82 Республика Алтай 35
  • 83 Магаданская область 19
  • 84 Чукотский автономный округ 17
  • 85 Ненецкий автономный округ 14

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 832 964 случая (+0,36%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Сахалинская область 0,12%
  • 2. Республика Алтай 0,16%
  • 3. Магаданская область 0,17%

За последние сутки подтверждено 973 смерти

  • Москва 70
  • Санкт-Петербург 62
  • Свердловская область 44
  • Краснодарский край 37
  • Республика Башкортостан 34
  • Нижегородская область 33
  • Ставропольский край 32
  • Саратовская область 32
  • Ростовская область 30
  • Пермский край 30
  • Алтайский край 30
  • Пензенская область 29
  • Челябинская область 26
  • Самарская область 25
  • Красноярский край 23
  • Волгоградская область 22
  • Оренбургская область 21
  • Тюменская область 18
  • Тульская область 14
  • Республика Крым 14
  • Ульяновская область 14
  • Омская область 14
  • Липецкая область 13
  • Республика Чувашия 13
  • Иркутская область 13
  • Новосибирская область 13
  • Брянская область 12
  • Воронежская область 12
  • Вологодская область 12
  • Астраханская область 11
  • Рязанская область 10
  • Республика Коми 10
  • Владимирская область 9
  • Республика Дагестан 9
  • Республика Татарстан 9
  • Удмуртская Республика 9
  • Ханты-Мансийский автономный округ 9
  • Республика Хакасия 9
  • Смоленская область 8
  • Республика Бурятия 8
  • Мурманская область 7
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Кемеровская область 7
  • Забайкальский край 7
  • Белгородская область 6
  • Республика Северная Осетия - Алания 6
  • Чеченская Республика 6
  • Ивановская область 5
  • Костромская область 5
  • Московская область 5
  • Тамбовская область 5
  • Республика Адыгея 5
  • Севастополь 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Калужская область 4
  • Курская область 4
  • Республика Карелия 4
  • Республика Мордовия 4
  • Тверская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Томская область 3
  • Приморский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Ленинградская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Алтай 2
  • Камчатский край 2
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Магаданская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 218 345 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 706 человек
  • Москва 2477
  • Санкт-Петербург 2459
  • Московская область 1502
  • Нижегородская область 514
  • Липецкая область 472
  • Свердловская область 468
  • Республика Крым 457
  • Астраханская область 430
  • Ставропольский край 379
  • Оренбургская область 371
  • Красноярский край 369
  • Ростовская область 367
  • Краснодарский край 354
  • Ульяновская область 352
  • Иркутская область 343
  • Пермский край 337
  • Волгоградская область 329
  • Архангельская область 309
  • Воронежская область 308
  • Челябинская область 285
  • Хабаровский край 279
  • Удмуртская Республика 276
  • Вологодская область 272
  • Ленинградская область 254
  • Саратовская область 246
  • Республика Карелия 236
  • Ханты-Мансийский автономный округ 226
  • Севастополь 206
  • Белгородская область 201
  • Калининградская область 195
  • Ярославская область 180
  • Рязанская область 178
  • Тюменская область 176
  • Новгородская область 175
  • Кемеровская область 173
  • Забайкальский край 172
  • Брянская область 166
  • Орловская область 164
  • Мурманская область 154
  • Республика Башкортостан 150
  • Калужская область 146
  • Самарская область 144
  • Тульская область 139
  • Курская область 136
  • Приморский край 135
  • Кировская область 132
  • Новосибирская область 129
  • Ивановская область 127
  • Курганская область 125
  • Смоленская область 124
  • Амурская область 121
  • Владимирская область 119
  • Омская область 118
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 107
  • Республика Татарстан 106
  • Псковская область 102
  • Тамбовская область 100
  • Республика Бурятия 100
  • Республика Дагестан 98
  • Республика Чувашия 96
  • Республика Коми 94
  • Республика Северная Осетия - Алания 93
  • Республика Ингушетия 86
  • Республика Саха (Якутия) 86
  • Чеченская Республика 84
  • Республика Марий Эл 81
  • Пензенская область 79
  • Республика Мордовия 72
  • Кабардино-Балкарская Республика 64
  • Алтайский край 64
  • Еврейская автономная область 64
  • Томская область 62
  • Республика Калмыкия 58
  • Костромская область 57
  • Республика Тыва 55
  • Сахалинская область 54
  • Республика Адыгея 50
  • Карачаево-Черкесская Республика 28
  • Тверская область 26
  • Магаданская область 25
  • Республика Хакасия 21
  • Камчатский край 18
  • Республика Алтай 14
  • Ненецкий автономный округ 6

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 894 285.

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