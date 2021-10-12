Зачем маркировать продукты по количеству жиров, соли, сахара

Новости

Три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа 23:17
В базу украинского сайта "Миротворец" внесли 12-летнюю девочку из ЛНР 23:06
Нуланд назвала конструктивными переговоры с представителями МИД РФ 22:18
В Смоленской области введут QR-коды для посещения ТЦ и массовых мероприятий 22:02
Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября 21:55
Немецкий энергоконцерн E.On сдался под натиском высоких цен на газ 21:51
За сутки 23 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:47
В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи 21:46
Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест 21:41
Патриарх Кирилл провел встречу с религиозными лидерами Армении и Азербайджана 21:40
В Москве арестован мужчина, толкнувший женщину под электробус 21:38
Скворцова возглавила группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными болезнями 21:10
В Москве звезда Instagram на Bentley сбила ребенка 21:07
Минсельхоз США сохранил низкую оценку урожая зерна в России 21:07
Россия ждет от ОЗХО ответы на свои вопросы до 16 октября 21:01
С 2019 года приняты решения по тысяче проблемных домов 20:56
ФАС рассказала о требованиях к инвестициям в ЖКХ 20:48
Мишустин в два раза снизил квоту на временное проживание иностранцев в РФ 20:47
Молодежная сборная России разгромила Литву в отборе к ЧЕ-2023 20:45
Росреестр расскажет о профессионализме кадастровых инженеров 20:41
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca 20:31
Всемирный банк заметил увеличение разрыва между богатыми и бедными 20:21
В Калининградской области в торговые центры будут пускать по QR-кодам 20:08
На востоке Москвы обезврежен мужчина, направивший пистолет на полицейского 20:01
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам 19:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 11 по 17 октября
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
12.10.2021 22:25
Рубрика: Экономика

Зачем маркировать продукты по количеству жиров, соли, сахара

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
В России пытаются реанимировать идею маркировки продуктов по количеству жиров, соли, сахара и других вредных ингредиентов. Если их в продуктах содержится больше рекомендованной нормы, такие товары предлагается обозначать красным цветом. Ни торговые сети, ни производители не поддерживают эту идею, считая такую маркировку необъективной.
Станем ли мы меньше есть конфет, если на этикетку нанести "запрещающий" сигнал, - большой вопрос. Фото: EPA Станем ли мы меньше есть конфет, если на этикетку нанести "запрещающий" сигнал, - большой вопрос. Фото: EPA
Станем ли мы меньше есть конфет, если на этикетку нанести "запрещающий" сигнал, - большой вопрос. Фото: EPA

Сделать ее обязательной предложили участники совещания Общественного совета при Роспотребнадзоре. Само ведомство несколько лет назад разрабатывало аналогичный проект под названием "Светофор". Красным цветом в ней должны обозначаться продукты с самым высоким содержанием жиров, насыщенных жиров, соли, сахара. Например, продукт с содержанием сахара сверх 22,5 г на 100 г должен был маркироваться красным цветом, от 5 до 22,5 г на 100 г - желтым цветом, менее 5 г - зеленым.

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
В России выстроят полную систему контроля качества продуктов

Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета. Чтобы снизить их потребление, нужно информировать потребителя о составе продукта максимально доступным способом, поясняли в Роспотребнадзоре.

Но тогда маркировку предлагалась сделать на добровольной основе. Проект застопорился - производители не захотели своими руками отпугивать покупателей таким "признанием".

Сейчас у "Светофора" сторонников тоже маловато. Для ретейла инициатива труднореализуема, утверждает представитель X5 Group (сети "Пятерочка", "Карусель", "Перекресток"). Во-первых, состав продукта - это зона ответственности производителя продуктов питания, и по закону он может менять содержимое продукта в любой момент. Во-вторых, доля торговых сетей в рынке розничной торговли составляет менее половины, поэтому неясно, как инициатива будет действовать на рынках, ярмарках, предприятиях мелкой розничной торговли и т.д.

Опросы ВЦИОМ свидетельствуют о том, что 98% россиян превосходно осведомлены о том, что кондитерские изделия содержат высокий процент сахара, и около 70% осознают, что необходимо сдерживать свой аппетит при их употреблении, обращает внимание исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД" Вячеслав Лашманкин. То есть получается, что цели введения "светофорной маркировки" для кондитерской продукции уже достигнуты. При этом конфеты или печенье не являются основой рациона россиян.

Но даже если говорить о базовых продуктах, такая цветовая индикация не имеет доказанной эффективности - не факт, что она будет способствовать изменению пищевых привычек населения. Более того, подобная маркировка может вводить потребителя в заблуждение.

98% россиян знают, что кондитерские изделия содержат высокий процент сахара, а 70% осознают, что нужно сдерживать аппетит при их употреблении

"Например, если неподготовленный потребитель начнет употреблять только продукты, промаркированные зеленой полосой, он превысит рекомендуемые уровни суточного потребления, что приведет к нарушениям в структуре питания и дисбалансу пищевых веществ", - говорит Лашманкин.

"Светофорный" механизм слишком упрощен и не несет практической пользы для потребителя, согласен президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков. Более того, такую маркировку на ценнике товара сложно контролировать, непонятен ее правовой статус.

Фото: РИА Новости
Решетников оценил, как энергокризис повлияет на стоимость продуктов

По данным исследования Аналитического центра при правительстве, вклад безалкогольных напитков в потребление сахаров составляет менее 2%. Дополнительное регулирование индустрии не принесет положительного ЗОЖ-эффекта, но может создать серьезные экономические проблемы для бизнеса, полагает Новиков.

"Если подходить не с точки зрения лоббизма и якобы заботы о нашем с вами здоровье, а с точки зрения логики и здравого смысла, то ясно, что многие продукты, сами по себе не несущие вреда здоровью, если их потреблять в разумных количествах, получат красную маркировку. Это наши национальные продукты - такие, как соленые огурцы, помидоры, квашеная капуста, сало, многие сладости", - говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Только врач может определить, что и в каких количествах полезно и вредно конкретному человеку. Единственно правильный вариант борьбы за снижение потребления сахара, соли, жиров - это просветительская, информационная деятельность, уверен Юшин. А человек уже сам сделает выбор, какие продукты ему есть и хочет ли он сегодня "вредных" соленых огурцов или "полезной" отварной брокколи.

Экономика Товары и цены

Главное сегодня

Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
Собчак вручили повестку о явке в полицию Сочи
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег