Замглавы МИД РФ рассказал, как прошла встреча с Нуланд

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о том, как прошли его переговоры с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, которые состоялись в первой половине дня 12 октября и продолжались более двух часов.

"Мы обсуждали вопросы двустороннего характера комплексно, достаточно углубленно. В составе американской делегации, помимо старшей замгоссекретаря по политвопросам, был представитель Белого дома, это позволяло тоже вести разговор напрямую и вполне откровенно", - отметил Рябков в разговоре с журналистами.

Однако, по его словам, большого прогресса пока что достигнуть не удалось.

"Я не могу сказать, что у нас достигнут большой прогресс, - заявил Рябков. - Те сюжеты - визы, условия функционирования диппредставительств, ротация дипперсонала, в целом нормализация деятельности загранучреждений России в США и США в России - скорее, сохраняют в себе значительный кризисный потенциал, и нельзя исключать, что возможны на этих направлениях некоторые дальнейшие обострения. О чем мы американским коллегам сказали прямо".

Однако, отметил российский дипломат, "есть некоторые другие направления двусторонней работы, отраслевые, назовем их так, по которым у нас появились основания для интенсификации диалога, и я думаю, что наши профильные структуры этой тематикой в обозримой перспективе займутся".

Кроме того, стороны договорились, "не откладывая, провести специализированный раунд экспертных консультаций" по отраслевым темам, добавил Рябков.

"Плюс к этому будут консультации дополнительные по некоторым сегментам двусторонних отношений помимо виз и работы загранучреждений", - отметил он, но о каких именно направлениях идет речь, не сказал.

Замминистра также рассказал, что требования помечать СМИ как "иностранных агентов" могут быть сняты в России в тот же момент, "когда наши коллеги в Вашингтоне и где-либо еще снимут ограничения с наших СМИ, дадут свободно им работать, позволят нашим людям свободно посещать мероприятия, уберут требования в обязательном порядке маркировать свои материалы как сделанные "иностранным агентом".