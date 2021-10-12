В Москве завершились переговоры Рябкова и Нуланд

Как сообщает ТАСС, переговоры продолжались свыше полутора часов.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не исключают встречи замглавы администрации президента Дмитрия Козака и Нуланд, на встрече может обсуждаться украинская тематика. При этом о подобных контактах на постоянной основе, отметил Песков, говорить не стоит.

Ранее РИА Новости сообщало, что на встречу в МИД РФ Нуланд приехала в малиновом костюме и ботильонах в мелкую горизонтальную полоску.